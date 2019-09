México quiere TLC regional

México lanza ahora una nueva señal: el Tratado de Libre Comercio debe ser uno solo con toda Centroamérica. ¿Fallaron los acuerdos ya firmados? ¿Implicaría la iniciativa comenzar desde cero?



Eduardo Sojo Garza-Aldape, Secretario de Economía del país azteca, y quien se encuentra de visita en Managua para participar en el Foro Empresarial y Rueda de Negocios Nicaragua-México, en el marco de la celebración de los 10 años del TLC entre ambos Estados, brindó una entrevista a EL NUEVO DIARIO para contestar a estas y otras interrogantes.



¿Cuáles son sus conclusiones sobre este Tratado que este 1 de julio cumple diez años?



Las conclusiones sin duda son positivas. Si recordamos que el comercio entre México y Nicaragua, antes del Tratado, era de unos 100 millones de dólares, y ahorita tenemos un comercio de alrededor de 600 millones de dólares. Eso te dice que sin duda el TLC ha servido para incrementar el comercio.



También hay cerca de 500 millones de dólares de inversión mexicana en Nicaragua, y debe de haber unos 10 mil empleos generados en Nicaragua por inversión mexicana. Yo creo que los objetivos del Tratado se están logrando, pero evidentemente siempre se queda uno con la sensación de que hay mucho más por hacer.



Tres tratados



Pero ahora México ha planteado la necesidad de unificar en un solo TLC, sus relaciones comerciales con Centroamérica. ¿Por qué?



Porque tenemos tres tratados: con Nicaragua, con Costa Rica y el Tratado del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Los tres fueron firmados en diferentes momentos y con diferentes características, de tal forma que hace mucho más difícil la promoción del comercio. Imaginémonos a un empresario mexicano que quiere importar productos de Centroamérica, y va a cada uno de los países, y en cada uno se encuentra con reglas diferentes. Eso hace mucho más difícil hacer negocios para el sector privado. Creo que es muy importante homologar, porque eso nos va a traer a todos el mayor desempeño.



¿Ya se planteó este tema a los presidentes centroamericanos?



Ya los Presidentes centroamericanos nos han dado instrucciones precisas, en las reuniones que han tenido, dentro del Mecanismo de Tuxtla, para que los ministros de comercio iniciemos ese proceso.



¿Qué dice el gobierno de Nicaragua?



Ahorita escuchábamos al ministro Orlando Solórzano (y vemos que) está Nicaragua en la misma sintonía de México y de los demás países de hacer un Tratado de Libre Comercio único, porque todos entendemos que es lo que nos va a ayudar a todos.



¿Pero cómo se van a beneficiar los países centroamericanos con un TLC conjunto con México, tomando en cuenta la disparidad en las exportaciones hacia México?



Lo que vemos, y que hemos conversado, es que hay algunas preferencias que tiene Nicaragua y que no tiene El Salvador. O hay preferencias que tiene Honduras y que no tiene Nicaragua, y eso permitiría homologar las preferencias de todos los países en su relación con México.



¿Los parlamentos de cada país nuevamente tendrían que aprobar este nuevo TLC?



Es diferente en cada país. En el caso de México, sí. Me parece que también en el caso de los países centroamericanos.



¿Qué persigue México con estas propuestas?



Lo que perseguimos es integrarnos más con Centroamérica. Todas las naciones, todas las regiones del mundo están haciendo lo mismo. Europa se está ampliando. Asia se está integrando. Mercosur tiene su esfuerzo de integración. Y nosotros pensamos que en nuestra región tenemos que hacer lo propio, y lograr una mayor integración con Centroamérica.



Desde la perspectiva del gobierno de México, ¿cuál es la clave para contrarrestar los efectos de la crisis alimentaria en América Latina?



Como lo vemos nosotros, no es un tema de coyuntura, es un tema que va a tener repercusiones de varios años, porque una de las causas de esta crisis alimentaria es la demanda de alimentos de China y de India. Y no se ve que se vaya a disminuir, sino al contrario. En ese sentido, para que la oferta alcance la demanda, va a tomar tiempo. Es un proceso que va a durar varios años.



Pero vemos que es una oportunidad para los productores de alimentos, y allí hay una oportunidad clara que tenemos que aprovechar.



Pero también tenemos que proteger a las familias de menores ingresos. Pensamos que tenemos que producir más alimentos y en este momento estamos estimulando a los productores. Pero también consideramos que tenemos que abrir los mercados, para que en México, los que producen alimentos tengan la seguridad de que van a tener los precios más competitivos posibles. Por eso eliminamos los aranceles del maíz, del trigo, de soya, de arroz, de pasta de soya, para que en México tengamos los precios de los alimentos lo más competitivos posibles.



Urge creatividad ante desafío del petróleo



Gustavo Álvarez



Según Enrique Zamora, del Grupo Lafise, “tenemos que ser creativos, innovadores ante estos desafíos del petróleo y fomentar el comercio intrarregional para bajar costos y sustituir algunos productos que se han encarecido por las distancias”.



Enfatizó en que se tiene que compensar las debilidades y convertirlas en fortalezas.



“En 2003 abrimos las exportaciones de frijoles hacia México, y en 2005 los quesos, y por eso queremos un mayor aprovechamiento del TLC después de 10 años, ahora que muchos de los aranceles ya están en cero, así como tomar en cuenta el Plan Puebla Panamá, para impulsar el intercambio comercial en Mesoamérica”, afirmó Zamora.



Álvaro Baltodano, presidente de la Corporación de Zonas Francas, dijo que la inversión mexicana puede generar las fuentes de empleo que Nicaragua está buscando.



Estas declaraciones las brindaron tras la firma de un convenio de cooperación recíproca entre el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de Nicaragua, y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce).