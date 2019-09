Denuncian cañoneo de una petrolera

Bluefields / RAAS

Una vez más, la imagen y credibilidad de la dirigencia del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur quedó en entredicho, cuando concejales y dirigentes costeños denunciaron maniobras sucias y amañadas para lograr la aprobación de una concesión a favor de un consorcio estadounidense.



“Infinity” pretende realizar exploración y explotación de petróleo en la plataforma marítima del Caribe nicaragüense.



El jefe de la bancada de Yatama, en el Consejo Autónomo de de la RAAS, Alejandro Mejía Gaitán, tronó contra la Junta Directiva del parlamento costeño, denunciando que andan repartiendo dinero para favorecer a Infinity.



“Me enteré de que han dado cuatro mil córdobas a varios concejales para que voten a favor de Infinity en la sesión ordinaria que se realizará entre hoy miércoles y el viernes de esta semana, en Kukra Hill”, indicó Mejía, quien reiteró que cualquier tipo de soborno es un acto de corrupción.



En tanto, el dirigente indigenista Melbourne Jackson coincidió con Mejía, diciendo: “No me cabe dudas de que debe haber de por medio muchas coimas y regalías para favorecer un proyecto sin saber si dejará algún tipo de beneficio para los costeños, por eso estoy en contra de la concesión a Infinity”, apostilló.



Por su parte, el concejal independiente Guy Cox Wallace admitió haber recibido cuatro mil córdobas, pero anticipó que votará contra la propuesta de Infinity por las irregularidades del proceso. “Sin embargo, creo que me dieron ese dinero en concepto de viático y no como soborno”, aclaró, y a la vez cuestionó la dualidad de la bancada sandinista, aduciendo que sólo brincan cuando están fuera del paquete.



Y es que un funcionario del Consejo de la RAAS que solicitó anonimato por temor a represalias, dijo que Infinity aportó 45 mil dólares para financiar la sesión de Kukra Hill y cañonear concejales.



Esta versión no pudo ser confirmada, porque la presidenta del Consejo de la RAAS y militante del PLC, Lourdes Aguilar Gibbs, se negó a recibir a este corresponsal, y el secretario de la Junta Directiva, Glenford Abraham, respondió que no sabe nada.



Rarezas

Alejandro Mejía cuestionó la premura con que la Junta Directiva del Consejo le ha dado trámite a un dictamen que a su juicio ni siquiera existe porque los concejales no lo conocen.



“Los asesores Paul González y René Cassell han suplantado el trabajo de la Comisión de Recursos Naturales que yo presido, ya que han sido ellos y la misma presidenta, Lourdes Aguilar, quienes han visitado las comunidades y los municipios para presentar el proyecto de Infinity, y digo presentar porque eso no es una consulta”, apostilló Mejía.



En relación con esta situación, Guy Cox dijo que su convicción de costeño no le permite estar tranquilo. “Hemos visto desfilar muchas solicitudes de concesiones que no benefician en nada a los costeños, por eso voté contra la concesión a favor de MKJ”, indicó.



El año pasado, el Consejo Regional de la RAAS, realizó una controversial sesión en Corn Island, donde aprobaron una concesión para exploración y explotación petrolera a MKJ, similar a la que solicitó Infinity.



En esa ocasión, grandes sectores de la sociedad costeña reprobaron esa concesión cuando se enteraron que MKJ había aportado 20 mil dólares para que se realizara la sesión.



Alejandro Mejía aclaró que no está en contra del desarrollo y el progreso, pero sí contra los procesos viciados y actos de corrupción. “Además, queremos garantías de beneficios a los indígenas y comunidades étnicas de la costa en cualquier proyecto como es el caso de Infinity”, subrayó.



Los que no son tomados en cuenta

Alejandro Mejía informó que el 4 de mayo, a raíz de la elección de la Junta Directiva y de la coordinadora de gobierno, Yadira Flores, por consenso del PLC, FSLN y Yatama acordaron entregarle la presidencia de cuatro comisiones a los sandinistas y dos a Yatama.



“A mí me tocó presidir la Comisión de Recursos Naturales --incluso ya me pagan como tal--, sin embargo, me discriminan con el pretexto de que no me han juramentado, y una muestra de ello es que no me toman en cuenta para consultar el dictamen sobre Infinity, de modo que no podemos aprobar una moción que no se ha dictaminado en comisión, ya sea de mayoría o minoría”, recalcó.



“Lo extraño de este caso es que tampoco están tomando en cuenta al antiguo presidente de esa comisión, que es el concejal Eusebio Mejía”, espetó Mejía.



Incluso, el concejal Guy Cox no descartó que ahora las bancadas mayoritarias del Consejo Regional (PLC y FSLN) estén maniobrando para decapitar a las minoritarias con las que pactaron el 4 de mayo para elegir la Junta Directiva y la coordinadora de gobierno.