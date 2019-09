“Que somos corruptos sólo es una opinión”

La percepción de parcialidad, mal servicio y corrupción que observa la población en el sistema judicial, es compartida por diversas organizaciones de derechos humanos, mientras la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, Ajumanic, considera que parte de esa opinión se debe a los cambios del sistema de despacho y el bajo presupuesto que percibe la Corte Suprema de Justicia, CSJ.



Ante los resultados del muestreo “Observatorio ciudadano por el derecho a la justicia”, en que los usuarios del sistema judicial valoran que en Nicaragua no hay imparcialidad en los procesos y éstos se mueven de acuerdo con la posición política y económica del solicitante, el juez Napoleón Sánchez, presidente de Ajumanic de Managua, indicó que esos conceptos están equivocados.



Ajumanic desestima opinión pública

“Algo de esto tiene que ver con el nuevo modelo de despacho judicial. Hay quienes dicen que es más burocrático, pero no es así. Simplemente se está cambiando la manera y la forma de atención; esto mientras en Managua se atiende casi el 70 por ciento de casos en el país, además, hay pocos jueces ante la cantidad de usuarios, por lo que necesariamente tiene que existir un atraso en la atención” dijo el judicial. Aseguró que no hay una intención o una mala actitud de la CSJ y sus funcionarios de querer administrar la justicia indebidamente.



“Por otra parte, en ninguna ventanilla se le pide como requisito que diga su afiliación política, ni si su familia es adinerada, sino que su causa lleva una tramitación normal, y no se prioriza a alguien por ser de determinado partido. En el caso de la escogencia de magistraturas, existe la Ley de Carrera Judicial para la selección, y está cumpliendo para ser electo y llegar a ser nombrado en un cargo. La opinión de una o de otra persona es tan sólo opinión”, dijo el presidente de Ajumanic, desestimando la parcialidad y el partidismo del que se acusa al sistema judicial.



No hay cultura de servidores públicos

Sobre las críticas de la muestra, Boanerges Ojeda, ex juez y Vicepresidente del Instituto Nicaragüense para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, INIPDH, señala que el problema de fondo es de concepción.



“El pueblo lo asume como un servicio público, pero el funcionario no se siente servidor público. No existe la cultura de deberse a la población, sino a quien lo eligió. En el caso del nuevo modelo de despacho judicial, éste no es malo, lo que sucede es que muchos estaban acostumbrados a las prebendas, pero en la actualidad el sistema no las facilita y por eso los funcionarios hacen su trabajo con mucho desgano y deficiencia, funcionando con la ley del mínimo esfuerzo”, expresó Ojeda, agregando que las cosas cambian cuando un magistrado hace una solicitud o alguna “recomendación”, siendo entonces que las cosas caminan con ligereza.



Por lo anterior, señaló que otra cara de la moneda muestra que en la actualidad los casos los ganan, no los asistidos por el derecho, sino quien menos se aburre de estar impulsando el proceso, lo cual incurre en muchos gastos.



“También se observa que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, comenzando por la misma CSJ, nacen a través de la selección de los partidos políticos, lo que afecta la independencia de un Poder del Estado. Ese es el clientelismo político en el cual nos encontramos”, comenta Ojeda.



Estado de Derecho anulado

Para Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, la justicia como tal está subordinada a los compromisos e intereses políticos, y así es que se violan los derechos a un proceso judicial justo y oportuno, se viola el derecho laboral, los derechos económicos. el derecho a la tierra y a la vida.



“Los tribunales no están respondiendo a la formación de un Estado de Derecho, el cual en la actualidad prácticamente no existe. Llevándonos a la pobreza, la miseria y el descrédito como país”, expresó el licenciado Solano, para comentar que tarde o temprano la población no soportará y será el impulso a situaciones de rebeldía.