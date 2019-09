Detenidos cuatro de la masacre del Polanco

Dos de los cuatro jóvenes acribillados a balazos la noche del domingo, en el barrio “René Polanco”, fueron sepultados la tarde del martes en medio de pedradas y disparos en el cementerio “Milagro de Dios”, ubicado en el barrio del mismo nombre.



El sepelio de César Medina Useda y de Álvaro Collado Gutiérrez se tornó violento, cuando un grupo de pandilleros del barrio 18 de Mayo, iniciaron una batalla campal entre ellos mismos, y todo por una gorra.



Mientras tanto, la tercera víctima mortal, José Guillermo González Ramírez, también ayer recibió con más tranquilidad cristiana sepultura en la ciudad de Granada.



En medio del pleito por la gorra, un sujeto apodado “Samir” hizo varios disparos con una pistola hechiza, llenando de pánico a los vecinos del camposanto y a los asistentes al sepelio de César Medina y Álvaro Collado.



La batalla entre los miembros de una misma pandilla movilizó a decenas de policías, aunque no hubo capturas, confirmó el subcomsionado Róger Torres, jefe de Seguridad Pública del Distrito Cinco de Policía.



El pleito entre los pandilleros del barrio 18 de Mayo retrasó por varios minutos el ingreso de los féretros de Medina y Collado al cementerio “Milagro de Dios”, porque los acompañantes a la procesión fúnebre no podían bajar de los autobuses en los que llegaron.



Cuatro identificados

Al cierre de la presente edición, las autoridades de la Estación Cinco de Policía reportaron la captura de 12 sospechosos de haber acribillado a los cuatro jóvenes, de los cuales tres murieron y un cuarto podría quedar parapléjico.



Un fuente vinculada a las investigaciones dijo que de los 12 detenidos, cuatro han sido identificados de haber participado en los sangrientos sucesos de la noche del domingo en el barrio “René Polanco”, donde también murió acribillado José Guillermo González Ramírez y quedó gravemente lesionado Ángel de Jesús Medina Useda, de 16 años.



La misma fuente policial, que demandó el anonimato, dijo que todavía no existe certeza de si el triple asesinato de la noche del domingo, está relacionado con el crimen de Miguel García, conocido como “Miguelito”, quien fue salvajemente asesinado por varios sujetos en una calle de ese barrio hace cinco meses.



Por la autoría de ese asesinato la Fiscalía acusó a siete jóvenes, quienes fueron declarados no culpables en un juicio mixto hace dos semanas.



El juicio fue mixto porque tres fueron absueltos por un juez de derecho y los otros cuatro por miembros de un tribunal de jurado.



Quedará parapléjico

En el caso de Ángel de Jesús Medina Useda, los médicos del Hospital “Roberto Calderón” dijeron que éste podría quedar parapléjico porque uno de los dos proyectiles de bala que le impactaron, le afectó una vértebra.



El doctor Segundo Tercero, subdirector de ese centro asistencial, explicó que el proyectil que podría dejar inválido por el resto de su vida al adolescente, le penetró por debajo del omoplato derecho con salida en el costado izquierdo.



En su recorrido el proyectil le dañó el pulmón derecho a Ángel de Jesús Medina Useda, y también le afectó la región vertebral.



“Sólo el tiempo y la terapia a la que este joven será sometido nos podrán decir si volverá a caminar”, comentó el doctor Tercero.



El otro proyectil que le penetró en el rostro al joven Medina Useda, le hizo perder varia piezas dentales, agregaron los médicos.