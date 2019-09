Policía de Estelí busca a estafador Los pobladores de Miraflor fueron afectados hasta por más de mil córdobas, ya que el estafador les aseguró que el proyecto de reparación de la carretera era costoso y que ellos debían de asegurar una contra parte Máximo Rugama

La policía de Estelí investiga la identidad y el paradero de un sujeto que se hizo pasar por líder evangélico y supuestamente estafó a varias familias en la zona de Miraflor, ubicada a unos 38 kilómetros al noreste de esta ciudad.



El sujeto quien inicialmente dijo llamarse Camilo, y luego Róger Gámez, según denuncia de varios pobladores, les pidió dinero porque supuestamente en el mes de julio un proyecto del gobierno iba a reparar la carretera que conduce a ese lugar.



El sujeto decía que vivía en Estelí, y a otros personas les decía que tenía casa en el municipio jinotegano de San Sebastián de Yalí.



Los pobladores, cuyos nombres hacía la mueca que los anotaba en un libro, fueron afectados hasta por más de mil córdobas, ya que les aseguró que el proyecto de reparación de la carretera era costoso y que ellos debían de asegurar una contra parte.



A una dama le dijo que le entregara un mil trescientos ochenta córdobas, porque ella había sido seleccionada para que cocinara los alimentos a las personas que trabajarían en la reparación del camino, “pero existe un problema y es que todavía no me han desembolsado plata del proyecto y entonces usted présteme dinero para asegurarle la comida a los peones durante los primeros días, presuntamente le afirmó el estafador a la dama afectada” relató la afectada.



Inclusive a un hijo de la dama estafada le dijo que viajara a Estelí, con él para que comprobara que no era ninguna “marrulla” cosa que hizo el muchacho pero cuando ya estaban en esta ciudad le pidió al joven que lo acompañara al parque central, y en ese lugar le expresó que iba a realizar unas compras que lo esperara cinco minutos tan solo.



No obstante, el muchacho pasó casi todo un día esperando al tipo no regresó y fue hasta entonces que se dio cuenta que se trataba de una estafa.



El muchacho campesino regresó a Miraflor sin dinero. Los demás campesinos al inicio no le creían porque el estafador hasta se hizo pasar por pastor evangélico y realizó varias prédicas. Muchos se quedaron con deudas porque hasta fueron a prestar dinero para dar las “benditas” cuotas.



La Policía alertó a la población para que tome medidas de precaución y evite caer en las trampas de estos delincuentes.