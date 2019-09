Nicaragua "contenta" por liberación de rehenes de las FARC

El canciller de Nicaragua, Samuel Santos, se declaró "contento" por la liberación de la franco-colombiana Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes de la guerrilla de las FARC, pero estimó que tal acto no constituye "la verdadera solución" al conflicto armado en Colombia.



"Nosotros estamos contentos que se vayan resolviendo poco a poco los problemas, pero la verdadera solución se va a dar sólo a través del diálogo y la negociación", dijo Santos ante la liberación de los rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



El jefe de la diplomacia nicaragüense manifestó que la liberación de los rehenes "es una cosa extraordinaria, un hecho bueno, (pero) es sólo una etapa dentro de varias etapas que se están viviendo".



"Me alegro mucho por ella (Betancourt)", dijo Santos antes de insistir en que este acto no quita la importancia que tiene el diálogo y la negociación como "la ruta para una solución pacífica, tranquila y sana" al conflicto colombiano.