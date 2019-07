Las relaciones entre Nicaragua y España "siguen normales", pese al incidente ocurrido entre el presidente Daniel Ortega y el rey Juan Carlos en la clausura de la XVII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santiago de Chile, dijo el lunes el embajador de Managua en Madrid, Augusto Zamora.



"Realmente no ha pasado nada a pesar de las apariencias", señaló el diplomático a la estatal Radio Nicaragua.



Ortega protagonizó junto a su par venezolano, Hugo Chávez, un incidente, el sábado pasado, durante el plenario de la Cumbre Iberoamericana con el rey Juan Carlos I de España.



Durante el cierre de la Cumbre Iberoamericana, el Rey de España se molestó con Chávez y Ortega por los ataques contra el ex presidente del Gobierno español José María Aznar y a las empresas españolas.



El Rey se retiró de la sala de reuniones cuando hablaba Ortega visiblemente contrariado por las palabras con las que el presidente nicaragüense se refería a los empresarios ibéricos que trabajan en América Latina.



Sin embargo, el embajador Zamora minimizó el incidente y matizó que la Cumbre de Chile "ha tenido una dinámica nueva, constructiva, a pesar de las apariencias".



Una discusión abierta



"Por vez primera los presidentes han hablado claramente de sus diferencias, de sus contradicciones, pero también de los proyectos comunes y esto (Cumbre de Chile) inaugura una época nueva en las relaciones iberoamericanas y entre España y Nicaragua, y Venezuela, y otros países", agregó.



Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, dijo además que "en el derecho internacional se dice de que no hay nada como una discusión abierta y franca sobre las diferencias para encontrar solución a los problemas".



"Esa es la dinámica mejor para allanar el camino a los problemas que existan, porque lo que uno no puede negar es que hay problemas en las relaciones entre varios países miembros y esos problemas es mejor abordarlo directamente de manera franca, pero constructiva", insistió.



Reafirmó que las relaciones entre Nicaragua y España "siguen normales" y "en el mismo término en que estaban" antes de la Cumbre Iberoamericana.



El presidente Ortega, que el lunes retornó a Nicaragua, también descartó que los "debates intensos" mantenidos en la Cumbre Iberoamericana vayan a poner en riesgo las relaciones entre España y Nicaragua, en declaraciones ofrecidas en Chile.