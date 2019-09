No hay OK para lista de Juárez

La Fiscalía suspendió a última hora la presentación de la acusación del caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), sin brindar ninguna explicación oficial y sin definir cuándo la interpondrán.



El inspector general de la Fiscalía, Armando Juárez, a cargo de la investigación, suspendió la entrevista que brindaría a los medios de comunicación a fin de explicar cuáles fueron los motivos para suspender la presentación de la acusación.



Una fuente de la Fiscalía reveló que el retraso se debió a forcejeos por la inclusión en la lista de acusados, de funcionarios de las entidades bancarias privadas.



La fuente indicó que todas esas personas se mantienen en la lista de acusados y que al único que sacaron es al ex presidente Enrique Bolaños. El otro motivo es un mal cálculo en el tiempo para la reproducción de las fotocopias del expediente que contiene más de siete mil folios, y que por ley se tiene que entregar una copia a cada uno de los 44 acusados.



A Bolaños le achacaban el haber emitido el Acuerdo Presidencial 479 -2002, el 18 de octubre. Pero lo sacaron porque no acusaban al ex presidente Arnoldo Alemán, quien firmó el decreto 529-2000, con el que se autorizan acciones al margen de la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua (BCN), para emitir Cenis que cubrirían la brecha entre activos y pasivos.



La lista de Juárez

Entre los acusados, de acuerdo a una lista filtrada por la Fiscalía, figuran: el ex Superintendente de Bancos, Noel Sacasa Cruz, quien huyó del país en 2003; los ex presidentes del BCN, Noel Ramírez, funcionario durante toda la administración del ex presidente Arnoldo Alemán, y socio del Banco de la Producción (Banpro) y Mario Alonso, de la administración Bolaños.



Al ex presidente del BCN, Noel Ramírez, por haber tomado decisiones que favorecían sus intereses accionarios, y entregar al Interbank sin licitación y actuando al margen de sus facultades.



Al ex presidente del BCN, Mario Alonso, por autorizar con instrucciones de Bolaños y en coordinación con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, la reingeniería, renegociación de los Cenis y la subasta de los bienes de los bancos llevados a liquidación forzosa.



Mario Flores, ex gerente general del BCN, por su participación junto a Ramírez primero, y después Alonso, en decisiones que según Juárez afectaron al Estado. Carlos Cerda, gerente financiero del BCN; Juan José Rodríguez, asesor legal del BCN, por haber actuado en lo relacionado a las Juntas Liquidadoras; Claudia Valle, secretaria del Consejo Directivo del BCN y una de las principales funcionarias en la subasta.



Una extraña clasificación

Roberto Zamora, uno de los principales accionistas del Banco Centroamericano (Bancentro) y Presidente de Lafise y Jaime Chamorro Cardenal, ex directivo de Bancentro. Carlos Alberto Briceño, gerente de Bancentro y Julio Cárdenas, director, estos últimos aparecen como cooperadores necesarios de los primeros en el delito de enriquecimiento sin causa, de acuerdo con el libelo de Juárez.



En el caso del Banpro, el banco que adquirió el Interbank y Banic, recibió el mayor número de Cenis y fue el principal comprador de cartera de créditos de los bancos liquidados, la Fiscalía no acusa a ninguno de sus socios, solamente a funcionarios del banco: Arturo Arana, gerente general y Luis Rivas Leiva.



Al ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duquestrada, de la administración de Alemán, por haber actuado en las decisiones tomadas en calidad miembro del Consejo Directivo del BCN.



Eduardo Montealegre, ministro de Hacienda y Crédito Público de la administración Bolaños, por su actuación en calidad de miembro del Consejo Directivo del BCN.



Benjamín Lanzas, Ricardo Parrales, Silvio Conrado y Gilberto Cuadra, por las decisiones tomadas en calidad de miembros del Consejo Directivo del BCN. En el caso de Cuadra, por beneficiarse personalmente con las decisiones por ser socio de Banpro.



Se salvan solo los CPF

Estelina López Conde, presidenta de la Comisión de Activos Fijos del BCN; Juan José Rodríguez, director jurídico del BCN y quien se encargó de las actuaciones de las Juntas Liquidadoras. Silvio Lanuza, Mariano Buitrago, asesor de Alonso para la liquidación de la cartera y la subasta; Edward Zeledón, gerente Administrativo y Financiero del BCN y ejecutor en la subasta y liquidación; Humberto Hernández, auditor del BCN y Ronald Flores.



Aparecen en la lista todos los integrantes de las Juntas Liquidadoras de Interbank, Bancafé, Bamer y Banic: Rodolfo Delgado, Carlos Matus, Otoniel Ruiz, Guillermo Lugo, Juan José Icaza, Roberto Sánchez, Edgard Pereira Deshon, Manuel Centeno, Carlos Bonilla, Leopoldo Sánchez, Carlos Marín, Fernando Rodríguez y Juan José Rodríguez,

Asimismo, Vilma Rosa León-York, ex ministra de Bolaños; Miguel Ángel García, Nicolás Marín y Alfonso Robelo, todos ellos funcionarios cercanos al ex presidente Bolaños que tuvieron participación en la subasta.