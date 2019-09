Gobierno satisfecho con la liberación de rehenes

El Gobierno de Nicaragua expresó su satisfacción y solidaridad a Colombia, tras la liberación de Ingrid Betancourt este miércoles, confirmada luego de un operativo del Ejército de Colombia contra las FARC.



“Me alegro mucho por ella. Me alegro que puedan ver a su familia, estar con su familia, poderlos abrazar”, expresó el canciller Samuel Santos al referirse a Betancourt y a los otros 14 rehenes rescatados.



Santos dijo que la noticia, que ha acaparado la atención mundial, es un evento “extraordinario”, pero también fue una “situación particular que se dio en toda una situación muy tensa, que lamentablemente está viviendo un pueblo hermano. Este es un hecho muy particular”, afirmó.



Y sostuvo que la mejor ruta para resolver los conflictos armados, como el que mantiene el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe con el grupo guerrillero, es el diálogo y la negociación.



“Lo importante aquí --y esto lo ha dicho en innumerables ocasiones el presidente Daniel Ortega--, es que la solución de los conflictos bélicos en cualquier país de la tierra, se resuelva de la mejor manera a través del diálogo y la negociación”, manifestó el diplomático nicaragüense.



“Este acto no quita la importancia que tiene el diálogo y la negociación, que es como se resuelve y se tiene que seguir intentando”, insistió Santos.



“Año fatal para las FARC”



Para el analista Óscar-René Vargas, 2008 ha sido un “año fatal” para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por los fuertes golpes que han sufrido sus filas desde la muerte el 1 de marzo pasado, de “Raúl Reyes”, denominado como el segundo al mando del contingente rebelde.



Días después de la muerte de Reyes, se confirmó el asesinato de Iván Ríos, otro jefe miembro del Secretariado de las FARC, de parte de sus propios guardaespaldas.



Posteriormente, en mayo, las autoridades colombianas informaron de la captura de Nelly Ávila Moreno, alias “Karina”, comandante del Frente 47, y por quien se ofrecía un millón de dólares por información para su detención.



Pero la peor embestida para las FARC, y considerada la más devastadora en toda su historia, fue la muerte de Manuel Marulanda --también conocido como “Tirofijo”--, en marzo pasado, líder fundador de dicho movimiento armado, noticia que sólo se hizo pública hasta finales de mayo.



“Ha sido un año negro para ellos. Significa que algo está pasando allí. Esta crisis tras la muerte de Marulanda te dice que hay un reacomodo en sus filas, y hay una ofensiva de parte del Ejército colombiano”, señaló Vargas.



Según él, la liberación de Betancourt marca ahora una importante victoria política para el presidente Uribe. “Le ayuda. ¿Cuánto? Es difícil saberlo. Pero le ayuda. Internacionalmente sale ganando Uribe ahorita. Sale ganando”, dijo el analista.



El canciller Santos y Vargas brindaron estas declaraciones al finalizar la condecoración que el Ministerio de Relaciones Exteriores preparó para la señora Marja Luoto, embajadora de la República de Finlandia.



A Luoto, quien radica en el país desde el 2004, se le impuso la orden “José de Marcoleta” en el grado de Gran Cruz.