Fiscalía aplaza acusación contra ex funcionarios y ex banqueros

La Fiscalía de Nicaragua resolvió este jueves aplazar indefinidamente la acusación que presentaría contra más de 40 ex funcionarios y empresarios por el supuesto fraude de 604 millones de dólares en perjuicio del Estado, con el fin de reexaminar la lista y las pruebas del caso.



Entre la lista de posibles acusados estarían los ex presidentes Arnoldo Alemán (1997-enero 2002) y Enrique Bolaños (2002-enero 2007).



"Se esta haciendo una reevaluación de los elementos objetivos probatorios", anunció en conferencia de prensa el Fiscal General de la República, Julio Centeno, quien alegó que el fiscal especial designado, Armando Juárez, "tiene derecho a profundizar en su caso".



Juárez anunció el martes que el miércoles llevaría ante la justicia a connotados ex funcionarios y ex banqueros vinculados al fraude.



Según Juárez, cuando arranque el eventual juicio van a revelarse los intereses que rodearon la intervención de cuatro bancos privados entre 2000 y 2001, la emisión ilegal de títulos estatales para cubrir pérdidas y la subasta a precios bajísimos de las carteras y bienes de los bancos quebrados.



Juarez adelantó que han encontrado suficientes pruebas para encausar a los responsables, entre quienes estaría el líder opositor y candidato a alcalde de Managua, Eduardo Montealegre.



La fiscal adjunta Ana Guido aseguró que están "listos para acusar" y que las postergaciones obedecen a problemas de papeleo y negó que la investigación tenga connotaciones políticas, como afirman grupos civiles y de oposición.