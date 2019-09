Júbilo mundial por rescate de rehenes

En todo el mundo siguieron registrándose expresiones de júbilo y admiración el jueves, incluso de adversarios del presidente colombiano Alvaro Uribe, que recibió felicitaciones por el espectacular rescate de Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes de las FARC.



El mandatario venezolano Hugo Chávez, que ha tenido fuertes fricciones con Uribe, dijo que lo llamó para felicitarlo por la operación militar de rescate y destacó que se realizara sin derramamiento de sangre.



''Nosotros compartimos el júbilo. Estamos jubilosos y alegres por la liberación de esas personas, y además, más alegres aún... que se hizo la liberación sin que se derramara una gota de sangre'', dijo Chávez en una reunión de ministros de Información de países no alineados, en la isla Margarita.



''Felicitamos a Colombia. Yo anoche llamé al presidente Uribe y lo he felicitado, y desde aquí seguimos a la orden y a la disposición para ayudar, no solo a la liberación del hasta el último rehén de la guerrilla colombiana, sino más allá, para lograr la paz en Colombia'', agregó.



Chávez propone grupo de países garante



''Hago un llamado de nuevo a la guerrilla colombiana para que lo piense, sus líderes, el secretariado. Estoy seguro que casi todos los países de este continente y sobre todo los suramericanos estaríamos dispuestos a conformar un grupo de países garantes de un acuerdo de paz que respete a las partes y donde se respeten los compromisos como ocurrió en Nicaragua'', añadió.



En Madrid, el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero felicitó a Colombia por el rescate y dijo que es ''una exigencia ética que el resto de secuestrados sean liberados''.



En una declaración en la Palacio de la Moncloa, Rodríguez Zapatero reiteró su compromiso con el gobierno colombiano y con Uribe para ''alcanzar el fin de esa violencia'' y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.



En Buenos Aires, el canciller Jorge Taiana informó que la presidenta argentina Cristina Fernández se comunicó con Uribe ''para transmitirle en nombre del Gobierno y el Pueblo de nuestro país la satisfacción y la alegría por la liberación de los 15 secuestrados''.



Agregó que Fernández le manifestó a Uribe ''la total disposición de ella y del gobierno argentino en colaborar en todo lo que sea necesario'', y que Uribe dio a la presidenta detalles del operativo de rescate.



En Montevideo, el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias en un comunicado dijo que lo ocurrido en Colombia fue ''un logro para los amantes de la libertad y de la paz en el mundo''. ''Quiero felicitar al gobierno de Colombia por este logro que hoy celebramos todos los amantes de la libertad y la paz en el mundo'', dijo Iglesias, uruguayo.



El ex presidente uruguayo Julio M. Sanguinetti resaltó que la ''política de seguridad democrática (de Uribe), muchas veces no comprendida en el exterior, permitió esta enorme victoria militar y moral sobre la guerrilla''.



En Quito, el ministro de Gobierno de Ecuador, Fernando Bustamante, manifestó su satisfacción por el éxito del gobierno colombiano y que ''haya afirmado su capacidad de operación de las fuerzas armadas.''



''Pero frente a nosotros como país, (Colombia) está en deuda'', agregó en relación con el ataque militar colombiano a un campamento de las FARC en suelo de Ecuador el 1 de marzo, lo que el gobierno de Quito consideró una violación a su territorio lo que motivó que rompiera relaciones con Bogotá.



La canciller ecuatoriana María Isabel Salvador resaltó que el rescate de los rehenes ''no puede sino generar alegría en todos los seres humanos que creemos en la libertad y que creemos en los derechos humanos''.



El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, el chileno José Miguel Insulza, en declaraciones telefónicas a radio Cooperativa de Santiago, calificó de ''éxito personal'' de Uribe el rescate de los rehenes y acotó que ''hoy día hay más seguridad en Colombia que lo que ha habido en los últimos 50 años''.