Inflación galopante

La inflación en Nicaragua alcanzó el 10.71 por ciento en octubre como producto del incremento en los precios del petróleo y sus derivados, y el alza en productos de consumo básico para la dieta de los nicaragüenses como los fríjoles, de acuerdo con un informe presentado por el Banco Central de Nicaragua (BCN).



Según el reporte de la entidad rectora de la política monetaria del país, publicado en su sitio web, esta cifra es la más alta reportada en términos anuales de los últimos nueve años. En 1998, la inflación acumulada anual se ubicó en un 18.5 por ciento, esto debido al impacto de fenómenos climatológicos como el huracán Mitch.



La inflación acumulada entre enero y octubre del año pasado había sido del 6.91 por ciento, pero el fenómeno inflacionario durante ese mismo período en este año, ha sido superado en 3.8 puntos porcentuales.



Este acumulado de los primeros 10 meses del año, durante la Administración de Daniel Ortega, superó la previsión oficial de 9 a 9.5 por ciento de inflación al cierre de este año.



Podría cerrar en 13 por ciento



El economista independiente Sergio Santamaría estimó que al final del año la inflación podría cerrar en números que oscilen entre el 12.5 y 13 por ciento, lo cual requiere, según el experto, una reestimación del Presupuesto General de la República para 2008.



“Esto significaría la inflación más alta de los últimos 10 años y está golpeando directamente los bolsillos de los nicaragüenses”, dijo Santamaría, quien consideró como “muy difícil” que el crecimiento económico alcance más allá del 3 por ciento este año. Antes que el huracán "Félix" y las lluvias azotaran el país, entre septiembre y octubre, el BCN estimaba un crecimiento de 3.7 a 3.9 por ciento.



El BCN precisó que, en octubre pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento de 2.06 por ciento, el mayor incremento que se ha dado en lo que va del año, superior al 1.14 por ciento de septiembre y al 0.45 por ciento de octubre de 2006.



Mientras, la inflación interanual, es decir, entre un año y otro, se ubicó en un 13.35 por ciento, frente al 6.98 por ciento de la registrada entre noviembre de 2005 y octubre de 2006.



Los rubros que presentaron las mayores contribuciones a la inflación mensual fueron alimentos y bebidas, transporte y comunicaciones, vivienda y educación, con un aporte conjunto de 1.88 puntos porcentuales, detalló el BCN. Los alimentos y bebidas han generado el 61.8 por ciento de la inflación nacional acumulada a octubre, señaló el BCN.



Esos incrementos fueron parcialmente contrarrestados por bajas de precios en cítricos, frutas y maíz, al mejorarse la oferta de estos productos en el mercado interno.



El informe del BCN no incluye el aumento de 75 córdobas por quintal de harina y que provocará un incremento en el precio del pan simple, según anunciaron los panificadores.



Otra de las causas de la subida en los niveles de inflación, de acuerdo con el Banco Central, es el alza en los precios del gas licuado para cocinar y de los de la gasolina y el diesel, debido a la "firme tendencia alcista" del petróleo en el mercado internacional, cuyo precio promedio en octubre se ubicó en 86.20 dólares el barril.



Hay que buscar correspondencia de precios



Santamaría dijo que un dato que se debe tomar en cuenta es que no existe correspondencia entre los precios que imponen las petroleras a nivel interno con lo que ocurre con los precios internacionales, aun cuando en Nicaragua los impuestos s los combustibles sea el más alto de Centroamérica.



“Ahora se está tomando en cuenta como referencia el cierre de los precios de los viernes, cuando antes se tomaba los miércoles, y por eso es que vemos el efecto inmediato el domingo en los precios de los diversos derivados (del petróleo)”, dijo el economista.



A la vez, afirmó que la llegada de crudo venezolano al país no ha servido para frenar la escalada alcista, aun cuando se ha hablado que se trata de un crédito de parte del gobierno de Hugo Chávez, para mantener a precios accesibles los derivados del petróleo.



Santamaría dijo que urge hacer una reestimación del Presupuesto de la República del próximo año, porque se elaboró teniendo como precio máximo del barril de petróleo los 74 dólares, y de acuerdo con los últimos movimientos de costos del crudo, su costo por barril podría rondar los 84 dólares.



“Estamos hablando de 10 dólares más por barril, y si haces una comparación con la cantidad de barriles que consumismo anualmente, esos 10 dólares se traducirían fácilmente en 1 por ciento menos del Producto Interno Bruto”, señaló el economista.



En octubre, el precio promedio del petróleo en el mercado internacional, se ubicó en 86.20 dólares el barril. Santamaría consideró prudente revisar el Impuesto de Consumo Selectivo a los combustibles, pues éste termina siendo aplicado a los consumidores de manera directa.



Artículos que más subieron



Los artículos más representativos en el repunte inflacionario de octubre fueron los siguientes:



• Frijol rojo en granos (0.50 puntos)



• Frijoles cocidos y comidas corrientes (0.32 puntos)



• Tomates y otras verduras, legumbres y tubérculos (0.17 puntos)



• Pan simple (0.16 puntos)



• Huevos y carne de aves (0.18 puntos)



• Combustibles (gasolina, diesel y gas propano, 0.15 puntos)



• Quesos (0.14 puntos)



• Arroz (0.09 puntos)



• Transporte urbano e interurbano (0.05 puntos)