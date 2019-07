España y “platos rotos” de la lucha ideológica

El diario colombiano El Tiempo hizo un análisis de lo ocurrido en la cumbre de Santiago con el titular “España pagó los platos rotos de la lucha ideológica”. Casi en el arranque del texto señala que “el ¡por qué no te callas! que le gritó el Rey de España al presidente venezolano, Hugo Chávez, es la frase que quizás en su fuero interno muchos líderes de la región quisieran haber tenido el coraje de lanzarle al locuaz mandatario -…- al que no le gustó que el tema de la cohesión social -…- fuera liderado por gobiernos como el de España, si se tiene en cuenta que la izquierda latinoamericana presume de ocuparse, casi en exclusiva, de estos asuntos. Finaliza el rotativo bogotano dejando constancia del “apoyo tímido o, incluso inexistente [a Chávez] de otros izquierdistas como Evo, Correa o inclusive Lula”.



El Mercurio, La Nación, La Jornada



El Mercurio, diario chileno de mayor tirada, resaltaba ayer los intentos del Gobierno chileno de salvar las conclusiones positivas de la cumbre, sin por ello dejar de condenar con energía “los dichos del mandatario caribeño”.



Para La Nación, de Argentina, “la ya rebautizada Cumbre borrascosa pone en tela de juicio la continuidad de la política exterior española para la región, al menos en su forma de expresión más acabada, que son los 16 años de encuentros internacionales bajo el nombre de Cumbre Iberoamericana”. En otro artículo señala que “no, Hugo Chávez no se va a callar. Los gritos del Rey al líder bolivariano quedarán apenas como un reflejo brutal de la grieta ideológica que se amplía a ritmo intenso en América Latina”.



El mexicano La Jornada editorializa a favor de Chávez y en contra de las posiciones de España. “No hay que equivocarse: no es que Chávez u Ortega le hayan colmado la paciencia al rey de España, es que algunos gobiernos de este hemisferio han sido demasiado pacientes ante el intervencionismo español”. Y remata así: “Las autoridades españolas le deben una explicación a los gobiernos y pueblos de Venezuela y Nicaragua, deuda que posiblemente se quedará pendiente por tiempo indefinido, habida cuenta de la arrogancia y el desdén hacia América Latina que imperan en las altas esferas políticas de Madrid”.



Los diarios de Venezuela



El Nacional, diario venezolano, editorializa sobre el rifirrafe con el título “Regaño cumbre”. Dice que “el presidente de Venezuela provocó de tal manera a España, a los políticos y a los empresarios de ese país, que al rey Juan Carlos no le quedó otra alternativa que darle un regaño manoteado. ‘¿Por qué no te callas?', exclamó indignado el monarca, ante las interrupciones al discurso de Rodríguez Zapatero. Estaba escrito. En este espacio expresamos que esas cumbres demandaban la condición democrática de sus protagonistas porque sólo la democracia las hacía posibles”.



Nadie concibió en el pasado una cumbre con el gorila Pinochet. -…- Pero el presidente Chávez concurre a las cumbres como si fueran una extensión de sus monólogos de Aló, Presidente, como si los jefes de Estado fueran sus ministros.



Añade más adelante que “el Presidente es un mal educado. Su temperamento agresivo le da vía libre a sus imprevisibles reacciones”. Prosigue recordando que “ya es larga la lista de jefes de Estado con los cuales Chávez ha reñido. Faltaba el rey de España y Rodríguez Zapatero, que se han mostrado siempre muy comprensivos con la revolución bolivariana”. Remata el editorial así: “Un desastre que nos pone en ridículo ante el mundo”.



El diario venezolano Tal Cual editorializa duramente contra Chávez. Dice que ha sumido a la política “en un albañal y la ha degradado y envilecido hasta extremos que sólo viviéndolos se pueden creer”.



