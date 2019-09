Hurtan acta de sesiones del Concejo Municipal de Nindirí

Masaya

El alcalde de Nindirí, Carlos Rommel Aguilera, denunció ante la Policía de esa localidad que habían hurtado el acta de sesiones del Concejo Municipal, y se presume haya sido el secretario del Concejo, Julio Sotelo, debido a que hay personas que lo vieron sacar el libro de la oficina, lo que está prohibido por la ley.



“Se presentó el señor Carlos Rommel Aguilera, alcalde de este municipio de Nindirí, manifestando que hoy tenían una sesión de Concejo por parte del Frente Sandinista, pero cuando estuvieron en la oficina encontraron que hacía falta el libro de sesiones y que el señor de nombre Octavio Loáisiga, le informó a él (alcalde) que se presentó el señor Julio Sotelo, que es el secretario municipal de este Alcaldía, que él miro que se llevó el libro de actas”, explicó el sub oficial Javier Acuña.



El agente de la Policía también dijo que si en las investigaciones sale que el secretario del Concejo fue el que se llevó el libro, van a proceder conforme a lo que está estipulado en la ley, y si se comprueba el hecho, se va a pasar el caso a las autoridades judiciales.



De igual forma, Godofredo Membreño, ex vice alcalde y actualmente administrador financiero de la Alcaldía de Nindirí, dijo que ayer se iba a llevar a cabo la sesión del Concejo pero que no se pudo hacer porque hacían falta cinco concejales, incluyendo al Secretario, y que sólo se presentaron cinco, metiendo al alcalde más cuatro concejales suplentes, y que la sesión la pasaron para el lunes próximo y que si no se presentan los concejales, van a tomar sus lugares los concejales suplentes y que se va a elegir a un nuevo Secretario.