Sigue paro en complejos judiciales del sur oriente

GRANADA

Muy molesto se encuentra el Secretario General de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial en la zona sur oriental, Francisco Madriz luego que, según él, jueces del departamento de Rivas intentaran agredirlo y lo acusaran de haber sido el responsable del conflicto que este miércoles se produjo en aquel departamento.



“Eso es absurdo, en ningún momento golpeamos a los jueces, al contrario ellos llamaron a la policía para que nos agredieran con sus clavas y son tan sinvergüenzas que dijeron que estábamos haciendo desorden público. Por favor, quién dice que hacer una protesta en el complejo es un desorden”.



Madriz expresó a END que después de la trifulca, los jueces llamaron a la magistrada de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, quien supuestamente los está apadrinando. “Hay jueces apadrinados por la doctora Ramos y tengo conocimiento que ya fueron con la mentira donde ella, por eso llamó a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada para decirles que me interrogaran que por qué golpeamos a los jueces”, expresó el Secretario.



El problema se dio a causa de una protesta escalonada que esta semana iniciaron los trabajadores del Poder Judicial en reclamo por el incumplimiento del convenio colectivo y el traslado injustificado de una sindicalista.



Paro continuará

“Si la compañera fuera sandinista la dejarían en su puesto, pero como no es de esa tendencia, no es de confianza y es un estorbo para ellos”, dijo Madriz.



Los líderes informaron que el paro laboral se mantendrá en los complejos de Rivas, Masaya y Granada en horas de ocho a diez de la mañana, hasta que reciban una respuesta satisfactoria, de lo contrario agudizarán su protesta.



Por su parte, el magistrado del Tribunal de Apelaciones, Roberto Rodríguez, manifestó que el caso va a ser estudiado con mucha imparcialidad, luego de escuchar las versiones de ambas partes. “Nosotros no podemos estar del lado de uno o de otro, lo que sí podemos hacer es orientarlos a ellos en el caso que se decidan a introducir un recurso de amparo”.



Además, dijo que “cuando a mí me llaman para avisarme sobre lo sucedido lo que yo hago es buscarlo a él para preguntarle, porque justamente no quiero tomar decisiones sin escucharlos”, subrayó.