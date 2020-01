Comunidad nica será afectada por crísis que se avecina en Costa Rica

El impacto de las crísis internacionales en alimentos y combustibles esta vez afectará a la estable Costa Rica, pero principalemente a la comunidad nicaragüense la cual representa cerca del 6% de la producción.



Costa Rica perderìa este año el logro de haber reducido la pobreza en el 2007 debido a un menor crecimiento y al impacto de las crísis internacionales en alimentos y combustibles así como por la poca mejoría en la distribución de la riqueza en el país.



La estimación surgió durante la presentación a la prensa del estudio denominado ''Crecimiento y progreso social en América Latina: caso CostaRica'', auspiciado por la fundación alemana Konrad Adenauer y elaborado por los economistas Luis Mesalles y Oswald Céspedes.



''La pobreza subirá por que está creciendo la inflación y muy a pesar del crecimiento económico que aún está experimentando el país, debido a que la inflación afecta los precios de los alimentos y esto es lo que más golpea a las clases más pobres, podría llegar a un 18%'', dijo Céspedes.



Los expertos consideraron que a pesar de sus buen desempeño económico, Costa Rica no ha logrado reducir la pobreza en los últimos años y en promedio se ha mantenido en un 20%, con la excepción del año pasado cuando bajó hasta el 16,7% pero por factores como un crecimiento del 8% generalizado a todos los sectores y por programas específicos de apoyo social.



''Cuando hay crecimiento económico esperaríamos una reducción de la pobreza, pero ésta no se da porque no mejora la distribución de la riqueza'',dijo Mesalles.



Para ambos economistas, si el país busca bajar los índices de pobreza y aumentar la distribución de la riqueza, el esfuerzo debe concentrarse en la educación, sobre todo la primaria y secundaria y principalmente en las regiones fronterizas y rurales.