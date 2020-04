Persecución sindical se endurece

Dirigentes sindicales no pro gubernamentales aseguran que la Federación de Trabajadores de la Salud, Fetsalud, está negociando un convenio colectivo que les priva de diversos derechos que antes habían alcanzado.



Virgenza Marenco Rodríguez, secretaria general de la Confederación Regional Sindical Independiente de Boaco y de Chontales, dijo que les están removiendo beneficios de las cláusulas aprobadas desde hace 20 años.



“Las rotaciones se han convertido en traslados de centro y las contrataciones ya no se hacen a través basada en la Ley de Carrera Civil con la aprobación de la comisión, sino que se hacen simplemente presentando una carta de los CPC”, dijo la sindicalista agregando que otros beneficios para jubilados y los incentivos también fueron afectados.



Quieren quitarles oficinas



Por otra parte indicó que la persecución contra los sindicatos independientes es tal que en muchos de los Sistemas Locales de Atención Integral en Salud, Silais, a nivel nacional han girado instrucciones administrativas de que se eliminen las instalaciones de las oficinas de los sindicatos.



José Inés López, sindicalista de la Central de Trabajadores de Nicaragua, señaló que el interés de la administración del Minsa y de los sindicatos progubernamentales, lo que quieren es regresar al sistema sindical de los años ochentas.



“Quieren desmontar a los sindicatos independientes para centralizar todo y sostener un sindicato único que sólo responda a la dirección partidaria sandinista”, comentó López.



Minsa no se inmuta



El director de esa organización de derechos humanos, Marcos Carmona, dijo que el problema principal se centra la imposición de un convenio colectivo adscrito por un sindicato, apartando a los otros independientes y afectando sus negociaciones.



“Solicitaremos tanto al Ministerio del Trabajo como al Minsa que en representación de los sindicatos independientes se nos permitan ingresar a las negociaciones y constatar si se están respetando los derechos laborales de todos los trabajadores”, dijo Carmona.