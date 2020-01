Nadie puede donar Mokorón

El cerro Mokorón se encuentra de nuevo en el ojo del huracán después que el diputado Carlos García, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, declarara supuestas presiones de parte del Ejército de Nicaragua para que el mismo no sea declarado Parque Nacional, mediante una ley que espera ser pasada a plenario desde mayo de 2007.



García llegó al absurdo de decir que no se podía declarar de utilidad pública porque habría que pagarle una millonada al IPSM, como si este Instituto fuera dueño de ese bien del Estado.



Ambientalistas, junto al Movimiento Comunal que aglutina a los vecinos del cerro, han denunciado de forma reiterativa que Mokorón está siendo lotificado en beneficio de ex altos mandos del Ejército de Nicaragua.



De acuerdo a información recabada por ambientalistas del Centro Humboldt, el cerro Mokorón pasó a manos del Ejército Popular Sandinista en julio de 1979, porque en el sitio se encontraba una base militar de la Guardia Nacional somocista.



Nadie puede donar sin ley, bienes del Estado

Posteriormente, en 1990 el cerro Mokorón quedó en manos del Ejército de Nicaragua, y nadie se explica en qué momento el Estado donó las tierras a la institución castrense, misma que después apareció donando el cerro al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que ha sido la instancia que ha “vendido” a precios irrisorios a los ex altos mandos que ahora lotifican. Todo en abierta violación a la Ley 169, que regula la forma de enajenar los bienes del Estado.



¿Quién se los dio?

De acuerdo a la Ley de Disposiciones de Bienes del Estado (Ley 169)- publicada en el diario oficial La Gaceta en junio de 1994- los bienes del Estado no pueden ser enajenados, ni se darán en concesión ni en delegación administrativa a personas naturales o jurídicas de carácter privado.



También la ley señala que sólo se podrá disponer de los bienes del Estado mediante ley y hasta la fecha no existe ley alguna que done al Ejército de Nicaragua el cerro. Es importante también destacar que el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar (Ley No.181) señala en sus artículos uno y dos, que el Ejército se regirá en estricto apego a la Constitución y Leyes del país, así como que el Ejército de Nicaragua es una institución constitucional del Estado.



“No entendemos por qué le han dado tantas largas al asunto, el cerro Mokorón pertenece al Estado de Nicaragua y mediante ley los diputados convertirán esta propiedad del Estado, en un Parque Nacional para preservar el agua, el aire y uno de los últimos reductos de bosque de trópico seco de Nicaragua, así como también se podrá preservar la riqueza cultural e histórica que preserva esta área donde han sido encontradas vasijas y enseres precolombinos”, afirmó Julio Sánchez, coordinador de proyectos del Centro Humboldt.



¿Parque Nacional o Reserva Privada?

El diputado Carlos García dijo a EL NUEVO DIARIO en días pasados, que los militares tienen la pretensión de que el cerro Mokorón no sea declarado Parque Nacional, sino Reserva Privada.



Al consultar sobre esta supuesta modificación a la declaratoria, el general de brigada Adolfo Zepeda, encargado de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua, manifestó que ellos saben que la Comisión de Medio Ambiente prepara un proyecto de ley, y que las veces que los han requerido se han presentado ante dicha comisión.



“Si el cerro Mokorón se conserva aún es porque el Ejército de Nicaragua durante 29 años lo ha resguardado y protegido, nosotros no podemos adelantarnos a los hechos en el caso de una declaratoria, y deberá preguntársele a los privados que han comprado en buena ley si es de su interés conservar este cerro como reserva; eso no es competencia del Ejército sino de las personas que compraron, pues nosotros, cuando nos ha requerido la Asamblea Nacional nos hemos presentado gustosamente”, dijo el General Zepeda.



Esperar aprobación

Jorge Andrade, vecino del cerro y presidente del Movimiento Comunal de la Colonia “Miguel Bonilla”, señaló que es evidente que el cerro sólo podrá ser conservado si es declarado Parque Nacional, porque a toda vista se nota que los ex altos mandos del Ejército que ahora poseen lotes están interesados en urbanizar, acabando de esta forma con la cobertura boscosa.



“Estamos a la espera de la aprobación de la ley, porque el cerro es parte de la sub cuenca sur que está siendo priorizada por la Alcaldía y otras autoridades porque capta agua y mejora el clima de la capital, carente de áreas verdes: nosotros estamos pidiendo que se declare Parque Nacional para que no se destruya su riqueza ambiental e histórica, y no se prive a los managuas y nicaragüenses en general de un ambiente saludable”, afirmó el señor Andrade.



Ayer, vecinos, estudiantes de primaria, secundaria y universitarios de la UNAN, participaron en la siembra de 600 árboles con el fin de proteger lo que desde ya consideran el área de amortiguamiento del cerro Mokorón.



“Los árboles se los solicitamos al Instituto Nacional Forestal para apoyar la Cruzada Nacional de Reforestación, nos interesa que se conserve el bosque en esta zona porque está captando agua para todos”, concluyó Andrade.