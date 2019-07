Tranques y quemas por alza de pasajes en Chinandega

Pobladores de la comarca Belén, al oriente de esta ciudad, la mañana del lunes colocaron tranques y quemaron llantas en protesta por el alza del precio del pasaje de transporte colectivo de Chinandega a esa comunidad, de 3 córdobas a 4.50, aprobado, según ellos, por el Concejo y el alcalde Julio César Velásquez Bustamante.



Los reclamantes impidieron el paso de las cuatro unidades de transporte colectivo que cubren las rutas Chinandega-Belén-La Bolsa-La Mora y San Isidro, adyacentes al volcán San Cristóbal. Sin embargo, permitieron la circulación de vehículos particulares y comerciales.



El campesino Jorge Lara dijo que los usuarios están conscientes del alza del combustible y del pésimo estado del camino hacia las comarcas orientales de Chinandega, pero considera que las autoridades edilicias deben tomar en cuenta que los salarios están congelados y la canasta básica sube como “la espuma”.



Por eso sugirió que el Concejo y el edil chinandegano establezcan en cuatro córdobas el pasaje hasta Belén. Hacia las otras comarcas la tarifa es de 6.50 córdobas.



Por su parte, Porfirio Hernández criticó al alcalde y a los concejales que, a su juicio, de forma antojadiza impusieron el alza sin consultar con pobladores, que la mañana del lunes caminaban en medio de polvareda y en una vía tortuosa a buscar el pan de cada día hacia Chinandega.



“Le propusimos al propietario del único autobús que hace el recorrido hasta nuestra comarca Belén, que redujera el costo del pasaje a cuatro córdobas, no aceptó, y nos ofendió al decirnos que compráramos la ruta. Nuestro único propósito es que se fije el valor del pasaje en cuatro córdobas, de lo contrario, no depondremos la protesta pacífica”, expresó Hernández.



Leoncio Nicolás Castillo Ortiz expresó que el conductor y el cobrador del único autobús que viaja a la comarca Belén dan pésimo servicio a los usuarios, por lo que urgió a la comuna aprobar otro autobús, para que haya competencia, y al propietario de la ruta actual se le bajen “los humos”.



El capitán Antonio Quintanilla, de la Policía de Tránsito de Chinandega, exhortó a los manifestantes a no obstruir el tráfico de las rutas, por lo que designarían una comisión para dialogar con las autoridades edilicias.



No obstante, Ramón Pereira, portavoz de la comuna de Chinandega, dijo a EL NUEVO DIARIO que la comitiva de los usuarios no se presentó, y a su criterio, en este caso lo indicado es que se amparen ante el Concejo.