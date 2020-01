Arreglo de gobierno con Cenis-Bancentro

El Banco Central de Nicaragua y el Banco de Crédito Centroamericano, Bancentro, anunciaron ayer un nuevo acuerdo de pago sobre la deuda correspondiente a los Cenis, estableciendo un plazo de 20 años para la cancelación de unos 31.4 millones de dólares a una tasa de interés más baja.



El Bancentro iba a recibir este año por concepto de los Cenis, 7.3 millones de dólares divididos en dos pagos, pero con el acuerdo, solamente se le cancelarán un poco más de 967 mil dólares.



Antenor Rosales, presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, dijo que las nuevas condiciones de pago representan un ahorro de casi el 26.4 por ciento de la deuda.



Explicó que el interés quedó en 5 por ciento anual para los primeros 30 pagos y 5.25 por ciento al año para los restantes 10 pagos.



Señaló además que los pagos se harán en dos cuotas semestrales, arrancando 180 días después de firmado el acuerdo, razón por la cual el Bancentro sólo recibirá un pago en 2008.



“Esta operación, al igual que otras que se han realizado en el Banco Central, persigue traer a Nicaragua la seguridad, la tranquilidad, la certeza de que las obligaciones que el Banco Central debe cumplir, va a cumplirlas en el momento y forma en que han sido determinadas”, subrayó.



Recientemente el BCN firmó un acuerdo similar de renegociación de la deuda de los Cenis por bancos quebrados con el Banco de la Producción, Banpro.



Rosales añadió que desde hace rato el gobierno ha insistido en la importancia de aliviar parte de la deuda que tiene sobre los hombros el pueblo, para destinar ese pago a mejorar la capacidad productiva nacional.



Consideró sustantivo el alivio de la deuda que asumirá el pueblo en los próximos 20 años, y que estaba programada para ser cancelada en 2013.



Por su parte, Julio Cárdenas, director ejecutivo de Bancentro, expresó su satisfacción por el acuerdo logrado, “porque esto le da confianza a los instrumentos del Estado en el ámbito nacional e internacional y eso es muy valioso”.



Dijo que después de este arreglo, el banco quiere seguir impulsando el financiamiento a los sectores productivos y que para ello se necesita seguridad y confianza para los inversionistas.



Pedirá levantar secuestro

El presidente del BCN afirmó que va a recurrir nuevamente ante la autoridad judicial correspondiente, para solicitarle el levantamiento del secuestro que sobre los títulos de Bancentro se realizó en meses pasados, para que una vez liberados, el banco pueda hacer los canjes necesarios de los títulos, de conformidad con las nuevas condiciones.



En el mes de abril, el juez Julio César Áreas procedió a secuestrar los bonos en poder de Bancentro, cuya fecha de pago vencía este año.



Sobre las acusaciones que la Fiscalía anunció que llevará a cabo en contra de las personas que estén ligadas a la emisión de los Cenis correspondientes a las quiebras bancarias, Rosales dijo que el Banco Central se limita a lo que la Constitución y la ley orgánica de esta institución le ordena realizar.



Dijo que su deber es tomar una decisión soberana con una entidad que es acreedora del BCN, y que no tiene que ver con las acciones que lleven cabo otras entidades.



Añadió que están cumpliendo una voluntad del gobierno de renegociar la deuda para lograr un alivio de recursos, a fin de que haya dinero para infraestructura e impulsar la producción.



Sobre este aspecto, Julio Cárdenas, director ejecutivo de Bancentro, dijo que las acusaciones que se anuncian es un tema aparte y que lo único que conocen son rumores o filtraciones a través de medios de comunicación, pero que con la negociación y aceptación del pago a 20 años, considera que los títulos son legítimos y que una acción judicial no tiene fundamento.



Reclamo por Bancosur

Rosales informó además, que tras la adquisición de los activos y pasivos de Banco del Sur, que quebró en 1999, Bancentro absorbió parte de los activos y pasivos del mismo y firmó un acuerdo de garantía con el BCN.



En ese acuerdo, el Banco Central se comprometió a garantizar el pago de la cartera de crédito que Bancentro no pudiera recuperar.



Bancentro reclama ahora unos 10 millones de dólares y según Rosales, se contratará una auditoría externa para determinar con exactitud, si ese monto que reclama Bancentro, es lo correcto.