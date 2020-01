Corriente arrastra bus y perecen 30 en El Salvador

Socorristas recuperaron 29 cadáveres el viernes y buscaban a otras posibles víctimas del autobús de una iglesia evangélica, que fue arrastrado hasta con 32 pasajeros a bordo por una correntada cuando cruzaba un puente en el sur de la capital, según informes oficiales.



‘’Hemos recuperado 29 cadáveres y al menos otra persona más está desaparecida’’, dijo a la AP el subdirector de la Dirección General de Protección Civil, Raúl Murillo. Familiares de las víctimas aseguraron que en la unidad de transporte viajaban 32 personas.



Murillo indicó que 10 cadáveres se hallaron en la población de El Paisnal, a unos 60 kilómetros al norte de la capital, hasta donde fueron arrastrados por el río Acelhuate, que recorre San Salvador.



Por el percance de los evangélicos, la desaparición de otras cinco personas al desbordarse un río cerca de la costa del Pacífico y algunos derrumbes en carreteras, el gobierno activó sus sistemas de emergencia y emitió alertas a la población para que tome medidas preventivas.



El ministro de Gobernación, Juan Manuel Bolaños, dijo en rueda de prensa que la tragedia ocurrió cuando el autobús de la iglesia Elim, retornaba el jueves en la noche de un encuentro religioso y trasladaba a los pasajeros a sus hogares, bajo un aguacero que causó el desbordamiento del río en el momento en que la unidad cruzaba un puente.



‘’Es la tragedia más grande que hasta el momento hemos enfrentado’’ por las lluvias de temporada que azotan la capital, señaló Bolaños.



Subiendo los cadáveres

Soldados y bomberos jalaron con una soga desde lo alto del puente para subir el cadáver de una mujer no identificada, el único encontrado en el lugar del percance. Otros cinco, incluyendo el de una niña de 11 años, fueron localizados posteriormente dispersos en otras zonas del río, adonde fueron arrastrados por el caudal, y conforme rastreaban las márgenes fueron apareciendo nuevas víctimas.



En el lecho del río, a unos ocho metros debajo del puente, quedaron piezas retorcidas del autobús, en las cuales aún se leía el lema ‘’Cristo viene pronto’’.



‘’El río se desbordó cuando el autobús pasaba por la zona, la corriente lo contraminó (apretó) por unos minutos contra una pared y un joven aprovechó para salir por una ventana, otro no tuvo suerte y desapareció cuando la unidad fue arrastrada por completo al río’’, relató a la AP el fotoperiodista Borman Mármol, que presenció lo ocurrido cuando coincidentemente pasaba por el lugar.



El sobreviviente fue identificado como Fabricio Hernández, de 16 años, quien se salvó gracias a que vecinos le lanzaron una soga por la cual se trepó desde el techo del autobús hasta lo alto de una construcción.



Otro joven intentó imitar la maniobra pero no corrió con suerte. Elizabeth Méndez relató a la AP que su hijo Melvin Méndez ‘’logró salir por la ventana (del autobús)... pero se regresó para intentar ayudar a los demás’’, según le comentó el sobreviviente.



Intensas lluvias causadas por una onda tropical cayeron desde poco después del mediodía del jueves sobre la capital salvadoreña hasta la media noche aproximadamente y ocasionaron crecidas en los ríos.



Unos 500 soldados, policías, bomberos y socorristas iniciaron en la madrugada del viernes la búsqueda de las víctimas, pues en la noche el impetuoso caudal se los impidió. Las cuadrillas, apoyadas por un helicóptero de la Policía, rastrearon las orillas del río.