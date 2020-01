Presentan vídeo del espectacular rescate

BOGOTÁ / AP

El Ministerio de la Defensa divulgó el viernes tres minutos de vídeo sobre el operativo del rescate de 15 secuestrados en manos de las FARC.



En las imágenes, divulgadas en una conferencia de prensa en el ministerio, se observa a Ingrid Betancourt, a los tres contratistas estadounidenses y otros secuestrados en medio de un claro de la selva, cuando sus manos son amarradas con esposas (cintas) de plástico.



También cuando más tarde son informados que están libres y que se trató de un operativo del ejército, y el grupo estalla en risas y llanto a bordo de un helicóptero.



El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, negó la participación extranjera en la operación, y aseguró que fue ‘’cien por ciento colombiana’’.



‘’Ahí no hubo ningún extranjero que participara, ni en la planeación ni en la ejecución de la operación. No es cierto, es absolutamente falso que cualquier ciudadano israelí nos hubiese ayudado en esta operación’’, agregó.



EU informado antes

Explicó que las autoridades estadounidenses fueron informadas 10 días antes de la operación, como parte de un compromiso que asumió el presidente colombiano Álvaro Uribe con su colega George W. Bush, de que le participarían de cualquier acción en la que estuvieran involucrados los tres estadounidenses cautivos.



‘’Los esperamos 10 años’’, exclama dentro del helicóptero el cabo primero del ejército William Pérez, quien estaba retenido desde marzo de 1998.



A su lado Betancourt, sorprendida, llora y se ríe al mismo tiempo, y lo abraza emocionada.



Santos afirmó que las FARC ‘’están resquebrajadas, están debilitadas’’, porque tienen ‘’serios problemas’’ de organización y de comunicación.



Sostuvo que las fuerzas colombianas se aprovecharon de esas ‘’debilidades’’ de las FARC para ejecutar la operación de rescate de los 15 rehenes.



Asimismo, descartó las versiones de prensa según las cuales los infiltrados militares en la guerrilla habrían imitado la voz del Jorge Briceño, alias ‘’Mono Jojoy’’, para engañar a los rebeldes.



Hasta 100 millones habrían dado

El ministro negó que hubiera habido un pago a las FARC de 20 millones de dólares a cambio que se liberara a los secuestrados, como señalaron algunas versiones.



Toda ‘’esa información es absolutamente falsa, no tiene ningún fundamento...20 millones de dólares hasta habría salido barato, porque habíamos ofrecido hasta 100’’ millones de dólares para aquellos insurgentes que desertaran y trajeran con ellos a los secuestrados”, dijo.



Las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen manteniendo al menos 25 secuestrados de alto nivel.



‘’Tengo solamente una cosa que decir: he estado encadenado durante 10 años. Soy el subteniente (Raimundo) Malagón del glorioso ejército nacional de Colombia. Secuestrado’’, dijo uno de los militares retenidos a los uniformados que se infiltraron en las FARC e hicieron el operativo.



Como en ocasiones camarógrafos han llegado hasta grupos de secuestrados, en el operativo militar las autoridades decidieron también incluir un camarógrafo quien tomó las imágenes y pedía declaraciones a los retenidos.