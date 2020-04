Ortega aumenta pensión para víctimas de Guerra

El Presidente Daniel Ortega anunció que aumentará las pensiones de las víctimas de guerra a través de las reforma de los decretos 97-2007 y 4-91 referidos al Reglamento de la Ley que concede beneficios a las víctimas de guerra, publicado en La Gaceta No. 29 del 11 de febrero de 1991.



Ortega dio la noticia en el discurso de apertura de la celebración del 29 aniversario del Repliegue Táctico que inició en las inmediaciones del Mercado Roberto Huembes de la capital, y que concluirá luego que los simpatizantes del FSLN recorran 28 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Masaya.



En la disertación, el presidente Ortega refirió que una madre de un hijo caído se le entregaba hasta 442 córdobas por lo que ahora recibirá 1488 córdobas. Las viudas recibían entre 677 y 709 córdobas por lo que el aumento de su pensión será de 1240 córdobas. A los niños y niñas huérfanos de guerra que recibían 221 córdobas ahora se beneficiarán con 620 córdobas. A las personas con incapacidad total se les aumentó a 2481 y a aquellas con incapacidades parciales 1129 córdobas.



Las Farc y las quiebras bancarias

En su discurso Ortega también se refirió a la política internacional, en particular el conflicto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, y el gobierno colombiano.



El mandatario dijo que es posible alcanzar la libertad y la paz con la negociación por lo que exhortó al gobierno colombiano a no repetir actos terroristas como el ocurrido en territorio ecuatoriano donde murió alias Raúl Reyes y sobrevivieron Lucía Morett de nacionalidad mexicana y las colombianas Doris Torres y Martha Pérez Gutiérrez.



Expresó que no entregará a las tres jóvenes que gozan de asilo en Nicaragua, quienes están nuevamente hospitalizadas y recibiendo cuidados médicos, en especial las dos colombianas.



Sobre la quiebra de los bancos y los Cenis Ortega también tuvo palabras al explicar que ha sido un logro el renegociar la deuda con los bancos Banpro y Bancentro, al bajar los interes de 8.40 por ciento a un 5 por ciento, así como extender el pago hasta el año 2027.



El ahorro en este negociación es de 48 millones de dólares los que serán invertidos en beneficios de los más pobres del país, finalizó el mandatario.