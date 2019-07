Eduardo Montealegre se solidariza con Rey de España

El líder liberal disidente Eduardo Montealegre envió cartas al Rey Juan Carlos I de España y al presidente de esa nación, José Luis Rodríguez Zapatero, para solidarizarse ante "los injustificados ataques" del presidente Daniel Ortega.



El diputado y líder de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) se refiere en las cartas a las críticas de Ortega contra la política exterior española durante el plenario de la XVII Cumbre Iberoamericana, que se celebró en Chile.



Durante el plenario de la Cumbre, el Rey de España se molestó con el presidente Hugo Chávez y Ortega por los ataques contra el ex presidente del gobierno español José María Azanar y las empresas españolas. Montealegre, que también se solidarizó con el ex presidente español José María Aznar, calumniado por Chávez, califica de "injustificados" los ataques a la política exterior española dirigidos por Ortega.



"Conocedor del alto compromiso de Vuestra Majestad con la unidad iberoamericana a través del espacio de diálogo privilegiado que brinda la Cumbre Iberoamericana, deseo expresarle mi mas fraterna solidaridad ante las agresiones verbales de quienes predican el odio", señala Montealegre, candidato en las elecciones presidenciales que ganó Daniel Ortega en 2006.



Ortega predica la violencia y el odio



En la carta sostiene que Ortega predica la violencia y el odio "cuando el mundo necesita el diálogo y la paz para enfrentar los nuevos retos de la humanidad". "La familia iberoamericana vive momentos determinantes para su futuro. El populismo y la demagogia deben ser contrastados con un nuevo liderazgo comprometido con la democracia y la libertad", agrega Montealegre en su carta al Rey.



"En ello, añade el político y ex canciller, el Reino de España nos anima a continuar en nuestra lucha por construir una sociedad más justa en un clima de libertad".



En la carta dirigida al presidente Rodríguez Zapatero, Montelaegre expresa que está "profundamente indignado" por la "virulenta agresión" de Ortega contra la política exterior del Reino de España.



Eduardo Montealegre expresa a Rodríguez Zapatero su solidaridad y reitera el respeto y admiración del pueblo nicaragüense al gobierno y pueblo español. También apela a la "imperturbabilidad" del presidente español "para que las excelentes relaciones de cooperación y amistad con nuestro pueblo no se vean afectadas por ataques populistas de quien no es capaz de resolver los problemas internos de nuestro país.



En otra carta dirigida al ex presidente Aznar, Montealegre se solidariza con el político español y lo invita para que visite Nicaragua "para analizar el futuro de la democracia en América Latina".