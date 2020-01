“Cooperación es para ayudar a la gente”

Jinotega

El embajador de España en Nicaragua, Antonio Pérez Hernández, reiteró su apoyo hacia Nicaragua a través de su gobierno, con el fin de contribuir a combatir la pobreza en el país.



El diplomático español argumentó que éste es un compromiso que adquirió el gobierno de España hace muchos años con Nicaragua, así mismo, adujo que la cooperación de España “no es de hoy, ni de mañana”, sino de muchos años.



Pérez Hernández certificó que desde el año 2000 a la fecha, España ha invertido 925 millones de euros en ayuda para el desarrollo, y para este año, estima una inversión que podría oscilar entre los 80 y 90 millones de dólares.



No importan ataques de Ortega

Lo anterior lo dijo el diplomático español a END, como respuesta a los discursos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien se ha empeñado en hablar mal de la cooperación internacional.



En este sentido, el embajador Pérez Hernández dijo que la ayuda de España no es de gobierno a gobierno, sino que implica cooperación de todos los sectores, como ayuntamientos, comunidades autónomas y ONG. “Toda España está ayudando”, dijo.



“Es para nosotros muy emotivo y gratificante ayudar a países como Nicaragua, por eso reitero una vez más el compromiso de España con Jinotega y Nicaragua, porque la idea es trabajar juntos y trabajar contra la pobreza”, afirmó.



Las declaraciones las brindó el diplomático después de haber culminado una gira de trabajo por el municipio de Jinotega, donde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECI, ejecuta varios proyectos de desarrollo dirigido a los pequeños y medianos productores de café.



Apoyo a productores

La gira del embajador consistió en visitas a productores del grano de oro, para intercambiar sus experiencias y beneficios del proyecto a través del conglomerado de café.



También inauguró la casa de la cooperativa San Isidro, de la comunidad Los Robles, donde los beneficiarios son pequeños productores que forman parte del conglomerado de café y que producen café orgánico.



A este grupo de productores AECI lo apoyó con la entrega de equipos de oficina cuyo monto asciende a 4 mil 580 dólares.



Ese mismo día inauguró tres kilómetros de caminos y un puente vehicular en la comarca La Parranda, comunidad La Fundadora, obras que fueron ejecutadas por el equipo de ingeniería del Ejército de Nicaragua, con el aporte económico de la cooperación española, beneficiarios y Alcaldía de Jinotega a un monto de 775 mil dólares.



También legalizó tierras a campesinos

El embajador español, junto al alcalde de Jinotega, Eugenio López, y de la representante de AECI en Nicaragua, Elena Montobbo, hizo entrega de sus respectivos títulos a más 50 familias campesinas, en su mayoría mujeres jefas de familia que poseían tierras en la comunidad La Fundadora, pero que no las tenían legalizadas.



Lo anterior se dio gracias a un gran esfuerzo de varias organizaciones como La Cuculmeca y AECI. Pudieron legalizar 953.31 manzanas que le permitirá a estas familias adquirir crédito en los bancos y trabajar con la seguridad de que no van ser desalojadas.



Las familias beneficiarias pertenecen a las cooperativas La Reforma, La Sultana y 22 de Septiembre, cuya cooperación asciende a los 60 mil dólares.



Sólo en Jinotega la cooperación española invertirá 10 millones 33 mil 869 euros, equivalentes a 15 millones 746 mil 210 dólares entre los años 2006 y 2012, para beneficiar de manera directa a 6 mil familias e indirectamente a mas de 350 mil personas de todo el departamento de Jinotega.