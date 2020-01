Habitantes de Ticuantepe claman por agua a Enacal

Pobladores de las comunidades Buenos Aires y “Leonel Reinoso”, del municipio de Ticuantepe, se quejaron del servicio que ofrece la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, (Enacal), ya que aseguran que desde hace una semana a sus hogares no llega el agua potable, presuntamente porque los técnicos de esa empresa no han reparado una tubería que dejó sin el vital líquido a esas zonas y otros sectores aledaños.



Esther Loáisiga y Nubia Gómez, habitantes de las comunidades Buenos Aires y “Leonel Reinoso”, respectivamente, aseveraron a EL NUEVO DIARIO que tienen que caminar varias cuadras para llegar hasta el pozo de Enacal, ubicado frente a la discoteca “Los Chocoyos”, para poder llenar de agua pichingas y barriles, pese a que son usuarios de Enacal. “Lo que nos dijeron (funcionarios de Enacal), fue que había unos tubos obstruidos, pero no nos dijeron cuándo los van a reparar”, dijo Loáisiga, mientras descansaba con pichingas llenas de agua, para caminar unas ocho cuadras de retorno hacia su hogar.



“Es mentira”, dice Enacal

Lucila Cordero, divulgadora de Enacal, desmintió que en ese lugar haya desabastecimiento de agua por una semana, y aseguró que a lo sumo se trata de horas, pues hay problemas en algunas tuberías que están rotas y otras tienen averías, pero aseveró que los técnicos de la empresa están trabajando para darle solución a la población lo más pronto posible.



Recordó que para cualquier irregularidad en el abastecimiento de agua potable, los usuarios pueden llamar al número 127, o bien a los teléfonos 267-7919 ó 266-7875, para atender las emergencias o denuncias y así proceder a reparar los daños.