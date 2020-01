Trabajadores denuncian anomalías en Muebletex

Trabajadores y miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Unitarios de la empresa Muebletex S.A., denuncian a la administración de la empresa de estar violando los derechos humanos, laborales y sindicales de los obreros.



La empresa está adscrita al régimen de zonas francas de inversión norteamericana, ubicada en la zona franca Astrocartón, kilómetro 47 y medio carretera Tipitapa-Masaya, en donde la patronal a la fecha ha despedido a más del 50 por ciento de los trabajadores de la línea del módulo 5-A, argumentándoles que es a causa de baja producción.



Anierd Gutiérrez González, Secretario de organización y propaganda del sindicato, dijo que desde el jueves tres de julio fue sancionado por dos meses con goce de salario. Además, están solicitando ante el Ministerio del Trabajo, Mitrab, la cancelación del contrato de trabajo, violentando el fuero sindical. Mientras que a la secretaria general del sindicato, un grupo de trabajadores supuestamente manipulados por la patronal, la ha amenazado con agredirla como una medida de represión en contra de la directiva sindical y sus afiliados.



“Esta acción no tiene ningún asidero legal, pues no es más que una artimaña para tener fuera a la junta sindical”, aseguró en su denuncia a EL NUEVO DIARIO la dirigente sindical.



Asimismo, dijo que la administración no les ha pagado a los trabajadores dos períodos de vacaciones ni ha entregado de copia del contrato de trabajo.



Los directivos y trabajadores despedidos demandan al Mitrab como organismo tutelador del derecho laboral, que haga cumplir y aplique las sanciones correspondientes a Muebletex S.A. y a su propietario, Justin Tannehill, por violar los derechos humanos laborales y sindicales.