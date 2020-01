La noticia de la semana sin duda alguna fue la liberación de Ingrid Betancourt y 14 personas más, quienes estuvieron cautivas por varios años en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (Farc). En la semana que concluye, los cibernautas ingresaron a éstas y otras notas de elnuevodiario.com.ni 390 mil 550 veces, y compartieron junto con el pueblo colombiano la alegría por la libertad de los rehenes.



Los ciberlectores expresaron que la gran vencedora fue la democracia, por encima del terrorismo. “Felicidades a Colombia y a la democracia, la FARC no es más que un movimiento terrorista y no merece justificación alguna”, señalaba uno los muchos cibernautas que comentaron la noticia.



Las más visitadas

Thelma Rodríguez, Miss Nicaragua 2008, fue elogiada por la comunidad cibernauta que visita END online. La beldad nica apareció esta semana luciendo su escultural figura en la playa vietnamita de la ciudad costera Nha Trang. “Thelma está entre la más bellas del mundo no solamente por su físico, sino por sus modos, su originalidad…es una mujer bella y auténtica, por algo es Miss Nicaragua. ¡Arriba Thelma! Sos la mejor porque sos una verdadera nicaragüense”, señaló un ciberlector.



“Probidad de mentira” fue otra de las noticias más visitadas por los internautas de END online, donde se evidenció cómo la nueva Ley de Transparencia aprobada en consenso por la Asamblea Nacional, es débil y no podrá controlar al gobierno del presidente Daniel Ortega, en particular sobre el manejo que realiza de la cooperación venezolana.



“Electos por motetes y un doble festín” estuvo en el ranking de las más visitadas y comentadas. La nota refleja la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que se realizó prácticamente por los votos de los diputados del PLC y el FSLN.



“Es realmente lastimoso el estado de la Justicia en Nicaragua, pues no se debería elegir por colores políticos, sino por capacidad y por competencia profesional, pues esas son cualidades necesarias para administrar justicia apegada a Derecho. Pero existe gente que sigue creyendo el cuento de la oligarquía y del poder en manos del pueblo, si eso ya es cuento de camino en este país, pues sabemos que las dos principales fuerzas políticas hacen trizas la institucionalidad de este pobre paisito”, expresó una ciberlectora.



Comunidad virtual

Esta semana, en “Más allá de la agenda diaria” estará el diputado socialcristiano de la bancada del FSLN por la Convergencia Nacional, Agustín Jarquín Anaya. Los cibernautas han enviado sus primeros comentarios y preguntas al foro de la nota, mismas que serán respondidas por el diputado.



En el Nueblog Diario se destacó el artículo “Cuba: la Revolución en la Educación”, del periodista Edwin Sánchez, que refleja las bondades de la educación en cubana. En el Blog ciudadano tenemos la presencia de nuevos articulistas que se suman a los muchos que comparten sus temas y reflexiones. “La verdadera Rosario Murillo”, artículo de Néstor Martínez, fue el más visitado y comentado de la semana.



Comida y medicina

En la encuesta ¿Qué debería hacer el gobierno frente al aumento de los productos de la canasta básica? participaron 292 internautas, de los cuales el 53% opinó por que se debería incentivar la producción de granos básicos. El 18 % considera que se debe llegar a un consenso con la empresa privada para producir y regular. Un 15% considera mejor subsidiar los alimentos de la canasta básica y el 14% fomentar más empleos.



Esta semana inicia un nuevo sondeo: ¿Sabía usted que la Ley de Medicamentos y Farmacia obliga a los médicos del sector público de salud recetar medicamentos genéricos? Visite la web elnuevodiario.com.ni y participe con su voto.