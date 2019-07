Muere narco buscado en Honduras y Nicaragua

Un hondureño-nicaragüense buscado por narcotráfico murió en un enfrentamiento con la Policía en una operación contra el tráfico de drogas y lavado de activos en La Ceiba, Caribe de Honduras.



El jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de Honduras, Julián González, confirmó que el fallecido, Franklin David Cuningham, tenía órdenes de captura por narcotráfico en este país y en Nicaragua, por lo que era buscado desde 2005.



González presentó el martes en una rueda de prensa en Tegucigalpa los resultados de la operación, aunque ésta se ejecutó el pasado jueves en unos 15 inmuebles de La Ceiba, entre viviendas y negocios; los únicos cinco detenidos fueron liberados posteriormente.



Según el funcionario, se decomisaron unos seis millones de lempiras (unos 317 mil dólares), medio kilo de explosivo TNT de uso militar, 18 automóviles y numerosa documentación, todo perteneciente al hondureño Francisco Zelaya Fúnez, quien está prófugo.



A Zelaya Fúnez también se le incautó una empresa exportadora de mariscos y un muelle privado, que "han servido de fachada y para facilitar el tráfico de drogas", indicó.



Explicó que los grupos de Cuningham y Zelaya Fúnez estaban vinculados por actividades de narcotráfico y lavado de activos.



González refirió que en 2005 Cuningham escapó de una operación conjunta que las autoridades de Honduras y Nicaragua ejecutaron en un sector limítrofe en el mar Caribe, pero en La Ceiba "se le dio muerte al oponerse al equipo de allanamiento" en su vivienda.



Sobre Zelaya Fúnez, dijo que "se conoce desde el año 1999, pero era un narcotraficante de poca monta; no lo que es ahora, que pasa por un gran empresario, acaudalado, millonario, dueño de muchos bienes raíces y automóviles de lujo".



González explicó que presentó el reporte el martes en Tegucigalpa porque "los medios locales recibían cierta presión", cuya procedencia no mencionó, "para no publicar la información en La Ceiba".