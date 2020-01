Demanda al gobierno incremente los salarios

El Vicario de la Catedral Metropolitana de Managua, padre Bismarck Conde demandó este domingo al gobierno incrementar los salarios de los trabajadores para así poder soportar el aumento de precios que cada ocho días se producen en el país, especialmente en los servicios de primera necesidad.



La reacción del prelado se produce después de que la empresa distribuidora del gas butano aplicó a partir de este sábado un incremento de precios, lo que a juicio del Vicario solamente vendrá a golpear a quienes tienen menos ingresos en el país.



El padre Conde en su homilía dominical, realizada en la Catedral Metropolitana, hizo referencia a esta situación y la volvió a retomar al hablar con los periodistas. “Ya he escuchado a muchos nicaragüenses decirme, ya no podemos más, los salarios siguen congelados y cada lunes los precios suben y ahora que le subieron el precio al gas butano, esto va a ser muy difícil para muchos ciudadanos cocinar sus alimentos, por lo que parece vamos a volver a ocupar la leña y volver al despale”, dijo el religioso.



“Ya el bolsillo no da para tantos precios altos, creo que ahora comer arroz y frijoles es un lujo y saber que cada día los precios suben esto es difícil. Ya el problema no va a ser cómo conseguir ese arroz y los frijoles, sino cómo cocinarlos porque el gas butano ha subido”, señaló el Vicario.



“Sabemos de la problemática sobre el incremento internacional del petróleo, pero el gobierno debe subir los salarios y así la gente no se preocuparía todos lunes de que los precios suben, pero si tuvieran salarios justos”, añadió el prelado.



Hechos y no palabras



El Vicario dijo que el gobierno es el primero que tiene que dar repuestas a la población y “por eso el pueblo los elige para que después den repuestas claras, convincentes y vayan a lo concreto”.



El padre Conde ha podido realizar este análisis gracias a los contactos que diariamente tiene con la feligresía católica y señaló que nadie está pensando en dar un voto, ahora que se acercan las elecciones municipales, a aquellos candidatos a alcaldes que solamente presenten propuestas que van a quedar en el papel.



Recordó el prelado que hace unas semanas se difundió una encuesta donde se pudo presentar reacciones populares “sobre la forma cómo vamos, creo que las encuestas son como un pequeño termómetro”.



“Quienes han estado para dar repuestas a la población no han podido dar un buen servicio, porque solamente han utilizado los cargos públicos para provecho personal y partidario, olvidando a la gran mayoría de nicaragüenses”, concluyó el prelado.