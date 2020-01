Pobladores de Mokorón resistirán presión militar

La investigación que anunció la Procuraduría General de República (PGR) a través de la Procuraduría Ambiental, para identificar a quién le pertenecen las tierras del cerro Mokorón, fue celebrada por el ambientalista Kamilo Lara, quien a su vez, aseguró que los pobladores respaldarán la propuesta facilitando los informes de sus propias indagaciones.



“Nosotros sentimos un gran respaldo del procurador ambiental (José Luis García), que lo felicitamos, y nosotros damos el total respaldo a la Procuraduría General de la República, para que acompañe los procesos de investigación, que ya tiene la sociedad civil”, expresó.



Lara es miembro de la Comisión Ambiental Municipal (CAM) de Managua, y una de las voces que han denunciado el supuesto interés del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), brazo financiero del Ejército de Nicaragua, de usufructuar la zona de manera arbitraria.



“La posición de la Procuraduría es un gran espaldarazo al anteproyecto de ley (para declarar el sitio como parque nacional), porque me parece absurdo que los diputados de la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, aparezcan diciendo que ellos han postergado esa aprobación por presiones del Ejército, y eso lo dicen públicamente”, aseveró.



Denuncia maniobras para apropiarse de Mokorón

Lara denunció que ha habido maniobras ilegales para modificar la historia registral de la zona del cerro, ubicado al sur de Managua.



“Ha habido maniobras para deslegitimar ese registro, con la aparición de propietarios con nombre de gente que ha trabajado en el IPSM, ahora con algunos nombres y apellidos, de jefes retirados del Ejército”, destacó.



“Estamos conociendo que el cerro ya prácticamente se lo repartieron los generales, entonces, lo que estamos tratando de hacer es que de una vez por todas, demostrar que después de los Somoza, Mokorón nunca tuvo otro dueño, más que el Estado”, aseveró Lara.



Museo para Sandino

Por otro lado, anunció la iniciativa de levantar en el cerro Mokorón un museo nacional alusivo a la vida del general Augusto C. Sandino, “sin ninguna intención política ni partidaria”. El proyecto, según explicó, se ajustaría a las exigencias ambientales.



E insistió en que el cerro nunca perteneció al Ejército, sino que por razones estratégicas, a raíz del triunfo de la Revolución Sandinista, las Fuerzas Armadas se asentaron en el lugar. “Pero eso no significaba que era propiedad del Ejército”, insistió.



Lara, quien es también director del organismo S.O.S. Ambiente, enfatizó que las autoridades no han mostrado interés en las zonas aledañas a la elevación de tierra del Mokorón.



“Mientras nosotros nos estamos preocupando por la situación del cerro, el ratón se está comiendo el queso alrededor. Y prácticamente lo que estamos haciendo es propiciando un socavamiento del área directa de influencia del cerro”, alertó.



“Tanto es así, que ya quedó evidenciado que con el paso de la tormenta Alma, en una de las laderas donde estaban realizando construcciones del famoso campo de fútbol, colapsó un parte de la construcción. Eso nos dice hasta donde el área es altamente vulnerable”, añadió.



Por ahora permanece estancada la aprobación de un proyecto de ley denominado “Ley de Declaración del Parque Nacional del Cerro Mokorón”, y de acuerdo con el ecologista, “ya es tiempo de que se apruebe”.



Para Lara, el objetivo fundamental es evitar a toda costa la ejecución del cualquier proyecto de urbanización.