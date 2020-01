“Un carro cayó del cielo”

Doña Berfalia Brisuela agradeció a Dios que no ocurrió una tragedia cuando el vehículo Yaris, gris, placas M 118-785, “cayó” sobre su vivienda. El hecho sucedió a las tres de la madrugada de ayer en el costado derecho de la Rotonda “Jean Paul Genie”, entrando de Masaya a Managua. La afectada dijo que no es la primera vez que sucede un accidente como ese, por lo que solicitan a la Alcaldía que haga un muro para evitar tragedias. Los dueños de la vivienda retuvieron el auto hasta que el conductor norteamericano, Luis Eduardo Berenbau, de 29 años, llegara a un arreglo directo y no a través del seguro.