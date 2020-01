RAAS en “alerta roja” ante las inundaciones

Mayra Díaz, delegada del Ministerio de Educación en la Región Autónoma del Atlántico Sur, dijo que esta institución se encuentra en “alerta roja” ante las constantes inundaciones que se han dado en el Caribe nicaragüense. Kukra Hill, Laguna de Perlas y la desembocadura de La Cruz de Río Grande, son las zonas más afectadas por las lluvias.



La funcionaria del Mined expresó que el año escolar no se verá afectado por las constantes inundaciones, pues los niños se encuentran en el período de vacaciones, sin embargo las escuelas de la RAAS están en alerta para servir de albergue por las crecidas de los ríos. “La región se encuentra en alerta roja, y la infraestructura escolar forma parte del Sistema Nacional de Prevención de Desastres, el cual se coordina con la Unidad Técnica de Enlace para Desastres del Mined, donde se monitorea el fenómeno climático”, refirió Díaz.



La delegada de la RAAS no precisó cuantas escuelas servirán de albergue, pues lamentó que algunas edificaciones están en condiciones deplorables y más bien pondrían en riesgo a la población. “Sabemos que históricamente las zonas afectadas son: Kukra Hill, Laguna de Perlas, El Tortuguero y las comunidades que están en la ribera de La Cruz de Río Grande. La semana pasada hubo personas albergadas pero ya volvieron a sus ranchitos, aunque no descartamos que vuelvan, pues estamos en alerta roja”, expresó Díaz.



Agregó que los estudiantes iniciarán las clases del segundo semestre el 14 de julio y esto ayudará a no afectar el calendario académico.