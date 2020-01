“Suelten a todos”

El País



Fidel Castro, que en agosto cumplirá 82 años, está a favor de que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) liberen incondicionalmente a todos los secuestrados que tiene en su poder, pero no le recomienda que deponga las armas, pues “los que lo hicieron en los últimos 50 años no sobrevivieron a la paz”.



Castro escribió el fin de semana un segundo artículo sobre Colombia (en el primero consideró “cruel” e “injustificado” el secuestro de Ingrid Betancourt), en el que vuelve a criticar con dureza “los métodos” del “secuestro y la retención de prisioneros en las condiciones de la selva”.



Castro sugiere a las FARC “que declaren por cualquier vía a la Cruz Roja la disposición de poner en libertad a los secuestrados y prisioneros que aún estén en su poder, sin condición alguna”. El líder comunista aclara que aunque las FARC siempre fueron “solidarias” con la revolución cubana, nunca actuaron como “subordinados”.



Castro dice que jamás tuvo oportunidad de hablar con el líder del grupo guerrillero, Manuel Marulanda, fallecido en marzo, y asegura que discrepaba de su “concepción” de llevar adelante “una larga y prolongada lucha” en Colombia. El ex mandatario cubano sostiene que “fueron los narcotraficantes y no las FARC quienes desataron el terror” en el país suramericano.



Castro, que citó diferentes versiones que involucran a EU en el rescate de Betancourt, afirma que nunca apoyará “la paz romana que el imperio pretende imponer en América Latina”.