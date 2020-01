“¿Cómo murió mi hermano Herty”?

La familia Lewites Rodríguez solicitará hoy a la Fiscalía que inicie una investigación acerca de las causas y circunstancias en que falleció el 2 de julio de 2006, el ex candidato presidencial por la alianza del Movimiento Renovador Sandinista, Herty Lewites.



Las primeras versiones acerca de la muerte del líder sandinista indican que fue a causa de un violento sangrado interno, hecho que fue comentado entre las primeras personas que llamaron al hospital donde falleció, durante le vela y su funeral, aunque luego se dijo que fue a causa de un paro cardíaco.



Sin embargo, entre sus familiares, particularmente en su hermano Saúl Lewites, prevalece la opinión de que esas circunstancias no estaban claras y que no se había hecho una investigación a mayor profundidad.



Por qué cambiaron versión



Extrañamente, el doctor Daniel Rivas, cardiólogo que atendía a Lewites, dio otra versión, y separó las probables causas del fallecimiento de Lewites a la cirugía menor a la que había sido sometido un día antes de su muerte.



La explicación del doctor Rivas desvincula las que él llamó arritmias letales, con la extracción de un pólipo en el recto del paciente unas 20 horas antes, hecho que dejó dudas en aquel momento. Esta versión se antepuso a la conocida de primera mano por los amigos y familiares que llamaron al Hospital Metropolitano, y desde donde informaron que Lewites había ingresado en estado de shock y con una hemorragia transrectal.



Estas inquietudes y dudas no aclaradas llevaron a una parte de la familia a solicitar una autopsia, sin embargo, su viuda, la señora Carmen García se negó, y solicitó no seguir lastimando el dolor creado por la muerte de su esposo.



Autopsia era posible



En esa ocasión, EL NUEVO DIARIO consultó a médicos acerca de la posibilidad de hacer una autopsia al cuerpo, y explicaron que la preparación de un cuerpo, para que dure tres o cuatro días en sus funerales, es similar a lo que se hace en una autopsia, y sólo hubiera bastado la intervención de un patólogo para saber si existía un coágulo en la arteria coronaria de Herty, que confirmara el infarto o la paralización de su corazón por una razón como la pérdida masiva de sangre.



Hechos conocidos y otras interrogantes



Entre las preguntas no respondidas, según la familia, está por qué se dio un proceso tan rápido, siendo la colonoscopía normalmente estresante; y además, por qué para la extracción del pólipo en un paciente con antecedentes de cardiovascularización y con alto riesgo coronario, no se tomaron las precauciones pertinentes, como por ejemplo, haber interrumpido por más tiempo la no ingesta de medicamentos anticoagulantes, como el Plavix, que según los familiares del fallecido, éste usaba.



La versión del médico que le practicó la cirugía a Herty Lewites nunca se conoció.