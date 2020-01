Adelgazante provoca 162 afecciones

Redacción Central



La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de México, emitió una alerta contra los productos reductores de peso que venden bajo la marca Capslim, por contener sustancias tóxicas como éter, causantes de 162 afecciones al organismo.



Capslim se ofrece en todo Latinoamérica en presentaciones que van desde cápsulas, tabletas, tés, gel y sobres de linaza.



El diario El Universal, de México, señaló que otros diez productos están en la mira por ser también dañinos para la salud.



En Nicaragua hay personas que compran Capslim --según se reporta en internet--, atraídas por la profusa propaganda que pregona las bondades del producto, presentado como “100 por ciento natural y 100 por ciento efectivo”.





Reacciones adversas

El Universal señala que las reacciones adversas que han causado estos productos a los consumidores van desde diarrea, dolores de cabeza y problemas renales, hasta vómito, hipertensión, daños en la piel y alteraciones de la función hepática, entre otros.



El diario precisa que según las primeras investigaciones, las pastillas para bajar de peso contienen no sólo “troncomin” que es un ingrediente “natural” que combate la obesidad, sino también la planta Thevetia Peruviana, la cual se encuentra listada en la Farmacopea Herbolaria como altamente tóxica. Además, se detectó que el gel para masajes corporales contiene éter etílico, una sustancia prohibida.



La Thevetia Peruviana, conocida como “Chilca” en Nicaragua, es de origen americano, y su látex y semillas son venenosos.



Las semillas contienen glucósidos que actúan como estimulantes cardíacos. En algunos países es utilizada en medicina popular, pero su empleo es muy peligroso.



Capslim tiene 45 productos registrados en los últimos cinco años, todos relacionados para bajar de peso, y por no ser medicamentos, sino suplementos alimenticios, no requieren de registro sanitario.





Los retirarán del mercado

En México, las autoridades sanitarias han recibido hasta la fecha 48 reportes de pacientes con 162 reacciones adversas por el consumo de productos Capslim, por lo que decidieron acelerar el retiro de estos fármacos que en algunos casos se distribuyen casa por casa o bien, se ofrecen “a domicilio”, y advirtió a la empresa que no hay prórroga para limpiar el mercado.



Hubo un exhorto a la población a que no compre ni consuma estas cápsulas, ya que representan un riesgo para su salud y su economía. Es falso, dijo un funcionario federal, que reduzcan talla y peso o que ayuden a la digestión y eliminen la celulitis.



Capslim ofrece sus productos como infalibles en la reducción de figura, talla y peso, sin dietas y sin ejercicio. Señalan que regula los niveles de glucosa en la sangre y el colesterol, aumenta la energía corporal, elimina la celulitis, desinflama varices y hemorroides., su empleo es muy peligroso.