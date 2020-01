¿Tiene hijo hiperactivo?, aplique firmeza y afecto

Cuando un niño no se queda quieto en un lugar, no presta atención en clases, tiene la necesidad de estarse levantando a cada rato, es impulsivo, no mide el riesgo, actúa sin pensar, y todo esto afecta su comportamiento en la sociedad y escuela, se está frente a un pequeño hiperactivo.



La hiperactividad se conoce como Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, y según las últimas investigaciones, es un comportamiento genético.



La respuesta de los padres puede ser en dos vías: corregir al niño con la faja o creer que todo el mundo está en contra de su hijo.



El doctor en neurociencias cognitivas, Henry Castillo, expresó que al niño se le debe corregir con firmeza, pero, además, brindarle señales de afecto y seguridad. Todos los niños manifiestan de alguna manera estos síntomas de hiperactividad, pero hay que diferenciarlos cuando es parte del crecimiento normal o cuando es una problemática.





Diagnóstico clínico

Castillo explicó que cuando la hiperactividad empiece a generar problemas en el colegio, en el desarrollo social o en la vida familiar, es hora de sospechar que el niño sufre de trastorno por déficit de atención, y la mejor manera para confirmarlo es realizar un diagnóstico clínico.



La edad más adecuada para realizar este examen es a los seis o siete años. “Después de los seis años se presume que el pequeño empieza a ser más tranquilo, a quedarse quieto por tiempos más prolongado, pues así lo establece el sistema cerebral”, refirió el psicólogo.



Agregó que se le debe realizar una evaluación neurosicológica, donde a través de pruebas sistemáticas, se diagnosticará si el niño tiene problemas para aprender producto de hiperactividad o se debe a otras patologías.





Maestros más creativos

En esta etapa es cuando el pequeño ingresa al sistema escolar, sin embargo, muchos maestros no saben cómo tratar a un niño hiperactivo que muchas veces interrumpe la clase, ya que no se está quieto en su pupitre y distrae al resto de alumnos.



El especialista recomendó a los docentes que ubiquen al niño en primera fila, cerca del profesor, lejos de las ventanas o de cualquier distracción. Rodearlos de estudiantes tranquilos, callados, y supervisar al pequeño para ver si está poniendo atención y copiando la clase.



“El maestro debe reforzar al pequeño y fundamentalmente mantener una buena relación con los padres de familia. También es importante destacar que el docente sea más creativo en el aula”, dijo Castillo.



Explicó que el maestro debe realizar metodologías más activas, donde el muchacho aprenda a través de la experimentación. “Pueden hacer investigación, foros de discusión, clases más participativas, ya que esto no sólo ayudará al estudiante hiperactivo, sino al resto de la clase”, indicó el neuropsicólogo.



Afirmó que en el extranjero existen leyes educativas muy claras, donde dicen que si el niño presenta necesidades educativas especiales, las debe recibir a lo interno del colegio. El especialista recalcó que los niños deben aprender polisensorialmente, es decir, tocando, ensamblando, escuchando, jugando, recibiendo clases más atractivas, en vez de estar más de cinco horas sentados.





Educando con firmeza

En cuanto al entorno familiar, Castillo recomendó a los padres realizar actividades deportivas, culturales, pero sobre todo tener paciencia, ya que el niño hiperactivo no es necio, sino más bien inquieto.



“Sin embargo, los padres deben tener buenas habilidades de crianza, pues son niños más difíciles de manejar, y eso requiere que los responsables sean efectivos y firmes. También se les debe dar más afecto, pues son niños más propensos al fracaso, a la crítica y al rechazo social”, dijo el psicólogo.



Además, se les debe brindar un acompañamiento en las tareas, establecer rutinas donde los niños se sientan bien. Castillo reiteró que los padres deben ser más comprensivos, debido a que los niños son más inquietos e impulsivos por una condición neuropsicológica.





¿Cuándo medicar?

El especialista afirmó que existen casos donde el niño debe ser medicado, además de realizar todas las actividades antes mencionadas.



El metilfenidato, conocido popularmente con Ritalina, puede ser un medicamento recomendado, pues mejora la conducta en un 70%.



Al consultar si la Ritalina provoca adicción a otro tipo de droga, Castillo explicó que este medicamento es seguro y no está asociado a que provoque adicción.



“El problema es que esta droga ha sido satanizada, y muchos padres la utilizan para curar otros trastornos como la depresión, niños abandonados, abusados sexualmente y el medicamento es sólo para tratar la hiperactividad”.



Castillo concluyó que sólo se debe medicar si es necesario, y lo indicado es el apoyo de los padres y maestros para mejorar la conducta del niño y evitar el fracaso escolar y la depresión.



“Recordemos que son niños muy capaces e inteligentes, sólo se les debe prestar más atención”, expresó el especialista.