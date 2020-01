“Bush es miope y también tirano”

EL PAÍS, Madrid / El País



El actor y director de cine Robert Redford no se calla, nunca lo ha hecho. Esta vez ha lanzado duras críticas contra George W. Bush al que ha calificado como un “un líder malévolo, miope y tirano”. Así lo publica el número de este mes de la edición mexicana de la revista Playboy, donde aparece una entrevista con el actor.



“Comienzas a preguntarte si somos sólo otro imperio como el otomano o el romano, el cual aplastaba y destruía por arrogancia”, señala el actor y director, fundador del festival de cine independiente de Sundance, y se pregunta: “Cuando tenemos a un Nerón --eso es lo que Bush es-- ¿cuántos recursos tenemos para jugar antes de que se terminen?’

Redford, que el próximo mes cumplirá 72 años, se lamenta también en la entrevista de que uno de sus últimos proyectos, en el que iba a trabajar con su amigo Paul Newman, no haya prosperado. “La película estaba escrita y todo. Me rompe el corazón”, confiesa el protagonista de Memorias de África.



El proyecto del filme, basado en el libro A walk in the woods, se truncó cuando Newman le llamó hace dos meses y le comunicó su intención de retirarse. ‘El tiempo pasó y Paul ha envejecido rápidamente. Creo que las cosas se han deteriorado para él’, se lamenta Redford. Newman, además, tiene problemas de salud.