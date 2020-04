Juez no puede con la procesión de acusados

El juez quinto penal de audiencias, Julio César Arias dijo que se tomará su tiempo para analizar la acusación de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) y citar a los acusados a la audiencia inicial con carácter de preliminar.



Arias no definió cuánto tiempo demorará en estudiar el expediente para programar la primera audiencia. “Tengo que tomarme el tiempo suficiente y tengo que entrar al análisis pormenorizado de esto”.



La Fiscalía presentó un día antes acusación por fraude, delito contra la economía y tráfico de influencias en contra 39 personas, entre funcionarios, ex funcionarios y personas particulares por un daño al Estado por más de 500 millones de dólares.



Arias explicó que no puede programar audiencia tan pronto, porque es una acusación abundante con una multiplicidad de acusados, y aunque lo ve como un caso normal, debe revisar desde las direcciones para notificar.



Indicó que para realizar la audiencia, tiene que ver la logística porque en el juzgado no hay un recinto para ubicar a 30 acusados, con sus defensores y la Fiscalía y tendrá que ver donde se realiza.



Recordó que en la primera audiencia, por ser inicial con carácter de preliminar, resolverá sobre la admisibilidad de la acusación y el intercambio de información y pruebas, en un expediente donde sólo la acusación tiene 130 folios.



Afirmó que su actuación en las medidas de investigación solicitadas por la Fiscalía en los bancos, no provoca ningún conflicto, ni es un impedimento para conocer la acusación que es un asunto distinto. “El sistema es aleatorio y el expediente recayó en el juzgado que presido”, dijo Arias, tras indicar que no ve nada extraño en que haya caído en ese juzgado.



En relación con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, dijo que no causará ningún problema porque los acusados serán juzgados de acuerdo al Código Penal vigente.