Ortega: "Rey de España quedó mal"

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que quien "quedó mal" en la reciente cumbre Iberoamericana fue el Rey de España y calificó como "absurda" su actitud.



Ortega se refirió asi al incidente en el que el Rey Juan Carlos le espetó con un "por qué no te callas" al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mientras este interrumpía constantemente e impedía hablar en su turno al jefe del gobierno español, Jose Luis Rodríguez Zapatero.



Según Ortega, tanto el Rey de España como el presidente Rodríguez Zapatero "no están acostumbrados a debatir y a dialogar con los pueblos y en la Cumbre no estaban preparados para escuchar lo que se dijo".



Lo más grave que ocurrió en la cumbre Iberoamericana fue, en opinión de Ortega, que el Rey de España le pidiera al presidente Chávez que se callara. "Eso no debe ser así, eso es absurdo", dijo el gobernante nicaraguense y diriegente sandinista.



"El que manda es el pueblo"



Sostuvo que "los Reyes son simbólicos y no mandan en España, donde el que manda es el pueblo" y subrayó que "en Nicaragua el rey es el pueblo".



Pese al alboroto que hubo, "ha sido la mejor de todas" las cumbres "porque por primera vez se habló claro", agregó.



Ortega hizo estas consideraciones la noche de este martes, tras un acto en el que recibió una donación de 50 autobuses del gobierno de Japón para mejorar el transporte interurbano en Nicaragua.



Sobre la reacción de sus adversarios políticos en Nicaragua que han criticado su actuación en la Cumbre, Ortega dijo que éstos "son mas papistas que el Papa, porque en España ya se dijo que van a continuar las relaciones diplomáticas y comerciales".



Ortega aseguró que antes, durante y después de la Cumbre, habló con el Rey Juan Carlos y con Rodríguez Zapatero sobre Unión Fenosa, compañía española que distribuye la energía eléctrica en Nicaragua.



Que Fenosa cumpla



El mandatario explicó que lo que pidió es que Unión Fenosa cumpla con inversiones en el sector eléctrico y que se pueda solucionar el problema de la crisis energética que afronta el país.



"No es simplemente decir que se vaya Unión Fenosa (de Nicaragua), si esa fuera la solución desde hace rato que lo hubiera hecho, pero desgraciadamente desmontar eso y que lo asuma el pueblo, eso lleva tiempo", añadió.

"Entonces preferimos que Unión Fenosa cumpla con lo que se comprometió", manifestó el líder sandinista.



Afirmó que otra de las cosas que denunció en la Cumbre es que el embajador de España en Nicaragua, Jaime La Cadena, reunió en la sede diplomática a las "fuerzas democráticas" para que se unieran para que él no ganara las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado.



"El embajador (La Cadena) ya no hace eso, pero lo hizo, y por hablar de ese injerencismo se molestó el Rey y se levantó y se fue, pero el que quedó mal fue él porque botó la gorra (perdió la paciencia)", dijo Ortega.



El lider sandinista dijo, por otra parte, que la cooperación que brindan Europa y Estados Unidos a su país es parte de "un abono a la deuda histórica que tienen con los pueblos latinoamericanos y africanos".



"Esa es una gran verdad", dijo Ortega y agregó que las economías europeas "crecieron como resultado del saqueo de dos grandes continentes, el africano y el americano".



"Los europeos agarraban a nuestros indígenas antepasados y se los echaban a los perros para que los descuartizaran y despedazaran, pero ahora no pueden hacer eso, lo que pueden hacer es botar la gorra (perder la paciencia)", opinó.