“Mokorón del Estado”

El Estado de Nicaragua se pronunció oficialmente a través de la Procuraduría General de la República, expresando por medio de un cintillo y una nota de prensa que “el cerro Mokorón es del Estado de Nicaragua y no podía ser transferido mediante la Ley 85, mucho menos transmitido posteriormente su dominio a particulares, por ser contrario a su vocación natural y espíritu de dicha ley”.



“Este cerro debe ser objeto de preservación, conservación y declararse así por la Asamblea Nacional y por todas las instituciones del Estado”, señala el cintillo, que es la reacción oficial a partir de las publicaciones realizadas por EL NUEVO DIARIO.



El doctor Hernán Estrada, Procurador General de la República, dijo en una nota de prensa emitida por la PGR, que además de la riqueza ecosistémica, existen en el sitio vestigios de restos arqueológicos precolombinos; además de restos de combatientes que fueron enterrados en fosas comunes.



“Desde el año pasado la PGR ha estado apoyando las diversas gestiones, tanto ante la Comisión Ambiental Municipal, como ante la Asamblea Nacional, para que mediante Ley se declare la protección de tan importante reducto de bosque”, expresó el Procurador Estrada.



También Estrada señaló que no se permitirá por parte del Estado la destrucción de esta área. “Nuestra legislación es amplia en afirmar que no se permite que se realicen actividades contrarias a la vocación natural del sitio, entre éstas la Legislación Forestal, de Delitos Ambientales, de Estudio de Impacto Ambiental, entre otras”, comento.



El Cerro Mokorón, ubicado en la parte sur de Managua, está a la espera de que los diputados aprueben una ley que lo declare Parque Nacional, sin embargo, pese a que es propiedad del Estado, el Ejército de Nicaragua lo donó al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) y éste a ex altos mandos con la finalidad de convertirlo en una urbanización privada de 48 lotes, en claro menosprecio a la fauna, flora y vestigios históricos que el mismo resguarda.





Cumple todos los requisitos

Otra institución que se pronunció respecto al Cerro Mokorón fue el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena) por medio de la licenciada Ericka Avilés Udiel, de la oficina de Asesoría Jurídica, quien informó que el Mokorón cumple todos los requisitos para obtener una declaratoria inmediata como Parque Nacional o Área Protegida.



“Es un pulmón importante de Managua, tiene una considerable masa boscosa que permite la absorción de agua, es un reducto de flora y fauna a demás como elementos importantes se valoró la gran cantidad de vestigios precolombinos existentes y sin duda su importancia histórica; Marena brindó el apoyo técnico para la propuesta de ley para la declaratoria y está en manos de los diputados la última palabra”, dijo la licenciada Avilés Udiel.



Pese a lo dicho por el Estado, las tierras del Mokorón continúan siendo resguardadas no por la Policía, sino por la empresa de vigilancia Ultranic, propiedad de Adolfo Chamorro Teffel, ex director del Instituto de Previsión Social Militar.



Algunos diputados manifestaron que a su retorno de vacaciones, la ley que declara al Mokorón Parque Nacional será priorizada, mientras en la reunión del Concejo, hoy, el alcalde Dionisio Marenco solicitará que se revoque el permiso de urbanismo que posee el proyecto Montecielo Hill, propiedad del IPSM, emitido en 2003.





El cerro Mokorón es hábitat natural del guardabarranco, ave nacional de Nicaragua. Pese al crecimiento urbano acelerado y descontrolado, el área comprendida por el Cerro Mokorón cubre un importante manto acuífero, con un valor de recarga neta aproximada de 180 m.m. por año, por lo que diversos estudios técnicos calificados, recomiendan la urgente protección de la cuenca en la que está comprendido el Cerro Mokorón.



El Cerro Mokorón es también un área con un microclima privilegiado, que contribuye a mitigar los cambios climáticos locales, reduce la vulnerabilidad ante fenómenos naturales y ayuda a amortiguar la actual crisis de acceso al agua para consumo humano.