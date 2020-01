Presidente CSJ da “la piedra” para amparos

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, cayó en una serie de contradicciones en relación con los alcances que tendría un Recurso de Amparo en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), tanto sobre las actuaciones del juez de la causa como de la Fiscalía.



Martínez dijo que la Sala Constitucional estaba esperando los resultados de la investigación de la Fiscalía para tomar una decisión y con la presentación de la acusación se cambia el panorama, porque si hay una investigación criminal habría que ver si está bien fundamentada, ante lo cual se debe pronunciar el juez por la vía ordinaria.



“Si alguien se ampara y una sala dice que se está violando la Constitución por la acusación de la Fiscalía, se suspende todo”, dijo Martínez, por lo cual le preguntamos:



¿Cualquier acusado podría recurrir de amparo para suspender su juicio?

No, porque sólo se recurre contra resoluciones de instituciones administrativas. Si es inconstitucional manda a suspender la acusación.



No hay recurso contra las resoluciones judiciales, pero fíjense en esas sutilezas que se deben enfocar con profesionalismo, lo que dicta un funcionario jurisdiccional que si lo dicta uno administrativo, deben orientar a la ciudadanía para no crear monstruos, y después no se puede deshacer la monstruosidad.



El amparo es contra actos administrativos, si un funcionario que no es jurisdiccional dicta una resolución es administrativo.



Si dicto una resolución como juez, no hay amparo, pero si la dicto como miembro del Consejo Nacional de Administración, cabe, esa es la diferencia.





¿Contra las decisiones de la Fiscalía hay amparo?

Analicen ustedes qué clase de funcionarios son (los de) la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Si son jurisdiccionales o de otra orden, y pongan al pie de la letra lo que son , no lo que parecen.





¿Con los jurisdiccionales no cabe el amparo, el juez puede seguir el caso de los Cenis?

Claro, claro, nada lo detiene al juez, salvo un amparo que le diga a los fiscales que no presenten esa acusación.





¿La acusación ya está presentada?

Es correcto, puede ir, pero la puede detener un amparo.





Pero, ¿ya pasó?

Pero la Fiscalía puede ser obligada a detenerse con un amparo.





¿Por qué si ya está en los juzgados y usted dice que contra lo jurisdiccional no cabe?

Sí, pero, si yo hice algo y es de tracto sucesivo, me pueden mandar a decir que no ejecute el siguiente acto.





¿Es un acto consumado porque ya se presentó la acusación?

Exactamente, la presentación ya lo dijiste. No se confunda, después la instancia del proceso es otra cosa.





Usted es contradictorio, ¿si es jurisdiccional no cabe el amparo?

Lo presentado, pero las partes, el fiscal, como dueño tiene la facultada de instar el proceso penal, tiene que instar para ejecutar diferentes acciones, no termina con la presentación. No es que ya la presenta y termino el juicio.





¿Un amparo detendría las acciones de la Fiscalía en el juicio?

En el juicio no. No confundas, detendría cualquier acción de un funcionario administrativo, no me digas en el juicio, porque estás metiendo el ámbito jurisdiccional.





¿El caso está en el juzgado?

Te admito que está presentado, llegué y presenté mi protesta en el Consejo Supremo Electoral, pero no vuelvo a decir nada.





¿Aquí le corresponde al juez decidir, citar para audiencia?

Le corresponde a la Fiscalía instar la causa. Está presentada la acusación, pero no está instada y son diferentes actos procesales.





¿En este momento no le corresponde a la Fiscalía instar, es el juez quien debe citar?

Cambia el CPP, cambia el CPP, porque te dice quiénes deben impulsar el proceso.





¿Ahorita, le corresponde al juez, porque es quien debe citar para audiencia?

No, no, no se acabó el sistema inquisitivo. Eloísa orienta, antes cuando fui juez ponía auto cabeza de proceso, después seguía por mi cuenta, eso no lo puede hacer ahora el juez.



Cabe citar que el artículo 257 del Código Procesal Penal (CPP) que establece Admisibilidad de la Acusación: “El juez analizará la acusación y la admitirá si reúne los requisitos establecidos en el presente Código. En caso contrario la rechazará”. El juez que se considera incompetente, remitirá la causa de forma inmediata a quien corresponda conforme la ley.



Por otra parte, el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez ha reiterado en diferentes oportunidades que contra los actos de investigación de la Fiscalía no cabe el Recurso de Amparo.



Los actos de investigación concluyen con la acusación si hay mérito o se manda a archivar si no existe mérito para acusar.