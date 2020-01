Madrugonazo a Carmona una escalada contra ONG

Organizaciones de la sociedad civil se solidarizaron con el director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, sobre quien pende orden de captura por supuesta agresión a dos agentes de policía ocurrida hace más de un año, situación que resultó menor ante los señalamientos de arbitrariedad de la actuación policial.



Tanto Georgina Muñoz, representante de la Coordinadora Civil, como Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, coincidieron que la situación demostró arbitrariedad por parte de las autoridades, en primer lugar, por el horario en que intentaron hacer cumplir la orden de allanamiento y de captura, y en segundo lugar por la acción a destiempo.





Escalada contra ONG

Muñoz indicó que ésta es una acción sospechosa que pone en evidencia el seguimiento e investigación en contra de los organismos no gubernamentales, ONG, que defienden los derechos humanos. Un seguimiento realizado por el simple hecho de respaldar la participación ciudadana, la democracia y hacer justas demandas contra la falta de políticas económicas gubernamentales

“Recomendamos mayor profesionalismo de parte de las autoridades policiales, a no proceder sin acatar con rigor los elementos establecidos por las leyes”, señala Muñoz.



Ella agrega que es peligrosa la escalada del gobierno contra los ONG, principalmente en las regiones alejadas de la capital. Algo que se acrecienta poco a poco, y el problema contra Carmona bien podría ser parte de esto, ya que el director de CPDH ha llevado diversos casos de denuncia contra el actual gobierno.





Alegatos de Carmona

Carmona comentó que el caso por el que le levantaron orden de captura ocurrió el nueve de febrero del año pasado, cuando un grupo que personas vestidos de civil, en horas no hábiles, simplemente identificándose verbalmente como policías, sin presentar identificación ni orden de allanamiento ni de captura, intentaron introducir en un vehículo particular a su hermano Carlos Carmona.



“Ante esta situación y conociendo los peligros de la delincuencia en la capital, con la ayuda de vecinos evité lo que en su momento consideré un rapto, y es mentira que haya atentado contra la vida de estas personas. Supe posteriormente que la acción era una orden de captura por la mora que mi hermano tenía con una financiera, por lo que entonces el 9 de febrero --día de los hechos-- puse la situación en conocimiento del comisionado general Juan Báez, Inspector General de la Policía Nacional. De esto, el 12 de marzo nuevamente solicité que se me informara cómo iba la investigación. Ahora, el 8 de julio de 2008, casi año y medio después, se presentan para capturarme en situaciones igualmente anómalas, pues el Ministerio Público no me notificó sobre la causa, ni me llamaron para presentarme a testificar”, asegura.



El director de CPDH señala que el Código Procesal Panal en su artículo 134 es explícito en los plazos de los procesos. Así, cuando un acusado no tiene sentencia después de dos meses --en caso de delitos leves--, o en seis meses --en caso de delitos graves-- esto es razón para el sobreseimiento de la causa.



Carmona señala que la acción del Ministerio Público y de la Policía Nacional no estaba justificada. Por tal motivo, el afectado considera que todo es otra acción del gobierno de Daniel Ortega para presionar y callar a las organizaciones que no aceptan su autoritarismo, la ilegalidad de sus acciones, ni el manoseo partidarista de los poderes del Estado.



Ayer por la tarde Carmona introdujo un Recurso de Exhibición Personal en el Tribunal de Apelaciones de Managua, y solicitó a la judicial encargada de su caso la extinción de la acción penal, esto basado en el artículo 134 del CPP.