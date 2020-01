“Hay que solucionar ya caso de Alemán”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, afirmó que si el anteproyecto de “Ley de Fijación de Plazo Razonable en Causas Pendientes del Código de Instrucción Criminal” establece 30 días para resolver los casos, hay que fallar el caso del ex presidente Arnoldo Alemán.



“La ley no es particular, es general, si están esos términos se aplica la ley, no hay buenos ni malos delincuentes, si están en proceso, hay que resolver”, dijo Martínez.



Según esa disposición, en el caso de Arnoldo Alemán, procesado y condenado a 20 años de prisión por seis delitos, entre ellos, fraude, peculado, malversación de caudales públicos y lavado de dinero, la Sala Penal de la CSJ, deberá resolver su casación en 30 días.



Por su parte, el también magistrado liberal, Edgard Navas, expresó que si la ley establece un plazo de 30 días para resolver los casos del viejo código procesal tienen que ver de inmediato el caso de Alemán.



Martínez afirmó ayer que la Asamblea Nacional no ha descubierto el “agua helada” con el Anteproyecto de Ley de fijación de plazos para resolver en los casos pendientes del viejo Código de Instrucción Criminal.



El anteproyecto “Ley de Fijación de Plazo Razonable en Causas Pendientes del Código de Instrucción Criminal”, establece en el artículo 2 que una vez entrada en vigor la ley, “el juez o tribunal competente, cuando la pena aplicada o que correspondiera aplicar sea menor a cinco años, declararán extinta la acción penal en un plazo de diez días” a favor del reo en cuestión.



Además, señala el anteproyecto, “cuando la pena aplicada o que corresponda aplicar sea igual o mayor de cinco años, los jueces y tribunales deberán dictar sentencia en un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley”.





Delincuentes también son iguales

“No han inventado el agua helada, se habla de una mora histórica del Código de Instrucción, y las leyes tienen que modernizarse para que haya justicia pronta. El Código Procesal Penal (CPP) tiene esos términos perentorios para que se resuelva. Toda exposición si beneficia al reo es aplicable, porque no hay malos ni buenos delincuentes”.



En relación conque la propuesta facilite la libertad de procesados por violación, narcotráfico y otros delitos graves, si el Poder Judicial no resuelve con prontitud, dijo que todos somos iguales y no se trata de linchar a nadie.



Según Martínez, hay que cambiar la percepción del “ojo por ojo y diente por diente”, porque llevan a Nicaragua a una Corte Internacional por violación a los derechos humanos.



Martínez indicó que lo importante es garantizar que los casos se resuelvan para que los reos no queden en libertad. Informó que hay muchos casos caducos. Reconoció que los juzgados que han atendido los casos del viejo Código han actuado con lentitud, desde que entró en vigencia el CPP, hace cinco años.





Las multas

Recordó que en la reforma de la Ley de Amparo, establecieron una multa a los magistrados que no resuelvan en 30 días los recursos de inconstitucionalidad, y él estará pendiente de que eso se cumpla.



En otro orden, afirmó que la CSJ está preparada para la entrada en vigencia del Código Penal y para ello se capacitó a todos los funcionarios, incluyendo a los del sistema.



Martínez brindó las declaraciones después de participar en un acto a propósito del primer año de puesta en vigencia en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), del Modelo de Gestión de Despacho Judicial.



Los funcionarios del Poder Judicial resaltaron las bondades del modelo y presentaron datos estadísticos que reflejan una mora de casi cero. Sin embargo, en los Juzgado donde la carga judicial es superior, las críticas no han cesado.