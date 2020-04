Niño que no sepa leer no pasa a 2do. grado

A partir de este año, los niños de primer grado que no sepan leer y escribir no se promocionarán al segundo grado, declaró el ministro de Educación Miguel De Castilla. Como medida para elevar la calidad en la enseñanza pública, el funcionario decidió eliminar la promoción automática de primero a tercer grado.



La promoción automática fue anunciada durante la administración de Humberto Belli, y fue una medida para disminuir los altos índices de deserción escolar. El argumento era para no causar traumas a los niños al tener que repetir el grado, mientras sus compañeros avanzaban al siguiente.



De Castilla dijo que a los pequeños no se les realizaba exámenes hasta el cuarto grado y muchos niños llegaban hasta ese nivel sin saber leer ni escribir. “Muchos de los bachilleres de este país, son producto de esa enseñanza”, expresó el titular del Mined, en alusión a las bajas notas que sacan en los exámenes de admisión en las universidades.



El funcionario afirmó que existen unos 800 mil niños matriculados en la educación primaria.





Una decisión acertada

“Todos los niños que se matricularon este año en primer grado, en noviembre ya deberán saber leer y escribir. Estamos haciendo un censo en todo el país para saber cómo estamos en el aprendizaje de la lectura y de la escritura, ya que éstas son bases para seguir aprendiendo en las otras áreas”, dijo el ministro de Educación.



El representante de la Unesco en Nicaragua, Juan Bautista Arríen, calificó esta decisión de acertada, pues promocionar al pequeño de esa manera le creaba deficiencia en los grados posteriores.



“El problema es que el niño no desarrollaba sus capacidades y eso hacía que se acumularan deficiencias. Suprimir la promoción automática significa que el pequeño deberá cumplir con el programa de conocimiento, y, efectivamente, será positivo”, dijo Arríen.





Maestro de primer grado se capacitará

El ministro dijo que se apoyará más al maestro de primaria, aseveró que una primera medida será contratar o colocar a los mejores docentes en el primer grado que es la base de la educación.



“Se realizará un programa de capacitación para el maestro y se verá una posibilidad de conseguir más dinero para dar un estímulo al profesor”, dijo. Comentó que otros agentes muy importantes para el sistema escolar son los docentes de español y matemáticas de quinto año de secundaria.