“Caerán hasta los que quieren salvar”

Como una especie de “terremoto” calificó ayer el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, la forma en que la Fiscalía presentó acusación contra 39 personas sobre el caso de los Cenis, “porque ahí le va a caer la teja encima a Raymundo y a todo el mundo, lo acusen o no lo acusen”, en clara referencia a que sandinistas que están en el Gobierno van a salir --quiera o no el fiscal-- embarrados en el asunto.



En su reacción, el edil capitalino dijo: “Suponé que a vos no te acusan, pero sí me acusan a mí, y yo te pido como testigo a vos o digo que lo hice con vos, entonces te arrastro, por lo que es una tontería lo que están haciendo”.



Y agregó: “Si yo fuera el encargado de cambios del Banco Central y me dicen: usted está acusado y digo: sí, yo hice los cambios, pero me lo ordenó el gerente, y a éste se lo ordenó el Presidente del Banco y al Presidente del Banco se lo ordenó el Presidente de la República, por tanto los mando a llamar a todos”.





No pueden ocultar a los que quieren proteger

Dijo que si por estratagema utilizaron ese procedimiento para ocultar a alguien, “pues no lo van a conseguir, porque para matar una mosca utilizás un mata-moscas y no una ametralladora, y en este caso la acusación la veo demasiado grande, y si los Cenis son malos, ¿entonces para qué los vuelven a negociar?, se preguntó el edil capitalino.



“Si son malos, son malos, hay que anularlos”, insistió Marenco, quien es del criterio que “un problema de esa naturaleza hay que manejarlo con mucho cuidado, porque si te cae esta casa encima, nos cae a toditos”.



Dijo que en la lista de los acusados no están las personas que supuestamente estuvieron vinculadas a la quiebra de los bancos, y si hubo robo en las negociaciones con la compra de los activos de las instituciones quebradas, “eso tendrán que decirlo los que conocen el tema”.



Indicó que el actual presidente del Banco Central, Antenor Rosales, no tiene nada que ver en el caso de los Cenis, pero cuando los periodistas le preguntaron si a ese funcionario actual lo podrían acusar por la renegociación de los Cenis, el edil dijo: “depende de lo que está acusando la Fiscalía”.





Argüello Poessy reitera argumentos

En tanto, el vicepresidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, insistió ayer en que no es lógico que se emprenda una acción penal y que los Cenis se continúen pagando.



Indicó que existen muchas interrogantes que el fiscal Armando Juárez tiene que responder, como por ejemplo, por qué no están incluidos en la acusación algunos dueños de los bancos que son tenedores de Cenis.



Dijo que el titular del BCN ha dicho que los títulos tienen que pagarse “por el buen nombre de la nación”, pero que eso se cae cuando el fiscal Juárez afirma que los Cenis siempre han estado en manos de los primeros adquirentes, es decir, nunca han salido del país, y por tanto no hay descrédito de Nicaragua a nivel internacional.