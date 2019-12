Absuelto secuestrador en caso donde murió una oficial de Policía

Carlos Antonio Vallejos Meza, uno de los cuatro implicado en el plagio del productor Emiliano Luna Ruiz y la muerte de la subinspectora de la Policía, Aracely del Carmen Vanegas Acevedo, fue declarado no culpable por un tribunal de jurado.



La subinspectora Vanegas fue ultimada de un impacto de bala de fusil AK en el tórax, la tarde del 2 octubre de 2007 en la Cuesta El Coyol, a la altura del kilómetro 63 de la carretera Panamericana norte, cuando participaba en el rescate del productor Emiliano Luna Ruiz.



El productor sauceño, por quien sus familiares estaban entregando 10 mil dólares a sus captores, fue plagiado por cuatro sujetos el 30 de septiembre en la finca La Ceiba, jurisdicción de El Sauce, municipio de León.



Durante los alegatos, la defensa de Vallejos esgrimió que éste no fue quien hizo el disparo que terminó con la vida de la subinspectora Vanegas.



Varios testigos, incluida Ana Eveling Luna, hija del secuestrado, señalaron a Carlos Antonio Vallejos como el hombre que recibió la mochila en la que iban los 10 mil dólares que la familia de Emiliano Luna debía entregar para su liberación.



Los veredictos de no culpabilidad salvaron a Carlos Antonio Vallejos Meza, de por los menos 12 años de prisión, porque la pena mínima por plagio son cuatro años y ocho por homicidio.





Plagiado no se presentó

Irónicamente, Emiliano Luna Ruiz, el secuestrado por quien la subinspectora Aracely del Carmen Vanegas entregó su vida heroicamente no se presentó al juicio.



El testimonio de Luna era uno los más importantes con los que contaba la Fiscalía para demostrar la culpabilidad del procesado, pues iba a demostrar que Carlos Vallejos es quien siempre lo estuvo vigilando durante los días de cautiverio.



La ausencia de Luna causó molestia entre los policías que declararon como testigos en el juicio celebrado en el Juzgado Penal de Juicio.



Según oficiales que declararon como testigos, Emiliano Luna Ruiz mandó a decir que no asistiría al juicio porque es muy larga la distancia entre El Sauce y Tipitapa.





Faltan dos

Por el plagio de Emiliano Luna y el crimen de la policía Aracely del Carmen Vanegas, todavía están pendientes de ser llevados a juicio Daniel Martínez Rojas, quien fue capturado por la Policía Internacional, Interpol.



El otro que está pendiente de rendir cuentas ante la justicia por el plagio y el crimen es Róger Antonio Palacios Meza, cuyo paradero se desconoce, y que según la Policía fue el francotirador que mató a la joven oficial.



En el caso de Daniel Martínez, según la acusación del Ministerio Público, es quien planeó y ejecutó el secuestro de Luna que desencadenó en el homicidio de la agente del orden público.





Uno condenado

Por este mismo hecho, meses atrás Silvio Antonio Martínez Rojas se declaró culpable del delito de plagio en perjuicio de Emiliano Luna.



Al aceptar la autoría del delito de plagio, Silvio Antonio Martínez, logró que el Ministerio Público pidiera la pena mínima de cuatro años de prisión.



Silvio Antonio Martínez no fue acusado por el homicidio de Aracely Vanegas, porque ninguno de los entrevistados por la Policía lo señala de haber estado en el lugar donde fue ultimada la valiente agente policial.