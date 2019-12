Combatientes históricos robaron y despedazaron

CHINANDEGA



Unos treinta miembros de la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos del Frente Sandinista “Bayardo Salinas”, de esta ciudad, irrumpieron en la vivienda que ocupa Rolando José Montes Tercero, confiscada desde 1979 por la ex Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, donde causaron destrozos, robaron y se defecaron en una cama.



Montes Tercero, originario de León, con once años de ocupar el inmueble que pertenece al Estado, relató a EL NUEVO DIARIO que los ex combatientes del FSLN destrozaron una pared y entraron a la casa, donde provocaron desorden y presuntamente robaron ropa, documentos y cuarenta mil córdobas.



“Cuando vine aquí hace 11 años, la casa no tenía puertas ni paredes, hice mejoras. Teníamos armonía, contribuía a pagar los servicios de agua y energía eléctrica de ésta y otras casas que ocupa la Asociación, y que son arrendadas a otras personas. Hace dos años, Azarías Gallo Aguirre, esposo de la actual ministra del Trabajo, Janeth Chávez, me presionó para que pagara alquiler”, expresó el cumplidor del Servicio Militar Patriótico (SMP).



Edilberto Antonio Pereira, vicepresidente de la Asociación, demandó ante el Juzgado Local Civil de Chinandega a Rolando José Montes Tercero, con quien firmaron contrato de arrendamiento a las 10:30 de la mañana del diez de octubre de 2006.



Según Pereira, se estableció un canon de arrendamiento de cincuenta y cinco dólares mensuales, pero Montes Tercero no ha cumplido desde febrero del corriente año.



Debido al incumplimiento de nueve meses de pago, la Asociación rescindió el contrato y exige al inquilino entregar el inmueble.



Sin embargo, el inquilino, que se dedica a la reparación de computadoras, aseguró que no firmó contrato de arrendamiento, y es una trama de miembros de la Asociación en su contra.



Mostró la fotocopia de una constancia extendida el 2 de julio de 2008 por Gustavo Sirias, Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, quien asegura que la Asociación no se encuentra inscrita, por tanto no tiene asignado número perpetuo propio en esa dependencia.



“Por tanto, la entidad antes señalada no goza de plena capacidad para ejercer sus Derechos y Contraer Obligaciones de acuerdo a sus fines y objetivos”, explica Sirias.





Tres presos

El comisionado Alejandro Ruiz, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ)-Chinandega, dijo que el sábado último lo visitó Gregorio Aníbal Pérez, de 49 años, quien le comunicó que sacaría por la fuerza a Dora Isabel Maradiaga Morales, quien ha incumplido el pago de alquiler.



Dora Isabel denunció que salió de compras, y al regresar a las 8:30 de la mañana del miércoles, encontró las puertas de la calle cerradas y varios miembros de la Asociación, le prohibieron la entrada.



El oficial confirmó la detención de los miembros de la Asociación de Combatientes Históricos “Bayardo Salinas”, Alfonso Salazar Romero, de 54 años; Pedro Anastasio Díaz Real, de 46, y Gregorio Aníbal Pérez, de 49 años, alias “Cara de León”, quienes fueron remitidos al Ministerio Público por penetración ilegítima al inmueble, y el presunto robo de 40 mil córdobas que doña Dora Isabel guardaba en una cartera.



Expresó que continúan investigando, y el caso del inmueble se dilucidará en el Juzgado Local Civil de Chinandega.