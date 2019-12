Alcalde de Rivas será “decorativo”

RIVAS



El Concejo de Rivas decidió por mayoría de votos quitarle el poder administrativo y financiero al alcalde René Martínez Somoza, y trasladaron esas funciones a la vicealcaldesa Imelda Martínez. La sorpresiva decisión se tomó el dos de julio durante una sesión ordinaria, y fue respaldada por ocho de los nueve concejales.



Lo más llamativo es que a Martínez Somoza le pasaron “la cuenta” los mismos concejales del PLC, quienes se sumaron a la bancada del FSLN, y el único que no estuvo de acuerdo con dejar sin poder a alcalde, fue el concejal Jorge Cuadra, de Apre.



La copia de certificación de la sesión dice textualmente que se le retira la firma “A” librada, al a alcalde José René Martínez Somoza, y se deja únicamente la firma de la vicealcaldesa Imelda Martínez Cole para todo proceso financiero, a fin de que tome el control administrativo y financiero de esta municipalidad, siendo la única firma autorizada para solicitud de créditos a partir de esta fecha.



No obstante, en dicho documento no se mencionan los argumentos por los que dejaron sin funciones al edil. Ayer se conoció que la secretaria del Concejo, Marcia Tijerino Jiménez, envió una copia de la certificación del acta que contiene el acuerdo del Concejo a la Contraloría General de la República, para que dicha institución se encargue de avalar o desaprobar el acuerdo.



Uno de los concejales que votó en contra de Martínez Somoza y que pidió omitir su nombre, señaló que para restarle los poderes administrativos y financieros se basaron en el artículo 19 de la Ley de Municipios, que dice que el Concejo tiene atribuciones normativas, administrativas y deliberativas.



Además, señaló el artículo 21de la misma ley, que dice que son funciones administrativas del Concejo controlar y fiscalizar la actuación administrativa del alcalde y el desarrollo de la administración municipal, o crear instancias administrativas para su mejor funcionamiento.



EL NUEVO DIAIO trató de buscar la versión de Martínez Somoza, pero éste explicó que en su momento dará a conocer su versión, y de momento lo que se conoce es que no estuvo presente en la sesión ordinaria, por lo que ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse, ya que ese día estuvo enfermo.