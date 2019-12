"Nicho" sorprendido con gigantescos preparativos para el 19 julio

El alcalde de Managua, Diniosio Marenco, admitió que se sorprendió al ver la construcción de la gigantesca tarima que se levanta en la Plaza Juan Pablo II para el acto de este 19 de julio y dijo que creía que la estaba levantando el canal 2 para el cierre del certamen infantil televisivo "Las divinas y las populares".



Esto lo afirmó Marenco, porque el funcionario del canal referido, Oscar Miranda, lo llamó para pedirle permiso para acondicionar en la plaza el lugar donde será el cierre del evento infantil previsto para el 27 de este mes y el edil le dijo que no había problemas.



"Es un tarimón enorme el que hicieron y me asusté porque esas tarimas las armábamos la noche anterior de las pasadas celebraciones del 19 de julio, pero ahora parece que (la tarima) va a ser más grande", dijo el edil quien señaló que no hay problemas -sobre permisos de la comuna- porque es una fiesta nacional.



"Yo soy sandinista y no voy a estar peleando porque hicieron o no una tarima, a nadie está molestando y eso debe costar una millonada de plata, porque es de acero".



Cuando le preguntaron los periodistas ¿Cree que es necesario ese gasto?, el edil dijo "yo no lo hubiera hecho, sino utilizar la tarima de la concha acústica (construida por su antecesor el ahora fallecido Herty Lewites), pero quién sabe, tal vez estén planeando una coreografía o un escenario, pero la realidad es que no conozco eso".



Sobre la invitación del presidente venezolano, Hugo Chávez, para la celebración oficial del 29 aniversario del derrocamiento de la dictadura somocista, Marenco dijo que sabe que fue invitado pero no conoce si va a venir.



Irá a la plaza como cualquier ciudadano



Confirmó Marenco que este 19 de julio irá a la Plaza como cualquier ciudadano. "Voy con mi barrio y mis amigos donde pasamos alegres", al tiempo que aseguró que no le da nostalgia no estar en la gigantesca tarima "ya que nunca he estado" en las celebraciones de esa histórica fecha.



Recordó que "la mayoría del tiempo pasé montandola tarima y haciendo los arreglos de la transmisión o la logística, pero nunca he estado en la tarima y sobre eso no hay falla, pero voy a ir a la plaza a echarme una contentada!!.



Dijo que la revolución (sandinistas) "es un fenómeno social que hay que recordarlo como una fecha histórica del país que cambió drásticamente el sistema social, así como la revolución liberal nadie la puede evitar o la guerra nacional tampoco nadie la puede evitar".



"Este es un nuevo aniversario y ojala que el Frente Sandinista logre mejorar las condiciones de vida del pueblo y logre mitigar la pobreza y eso es lo que le puede dar fuerza y perennidad al sandinismo".



"Si el sandinismo no resuelve el problema de la pobreza, entonces -este 29 aniversario- va a pasar como un aniversario más sin pena ni gloria, pero lo importante es que se haga el esfuerzo para ayudarle a salir a la gente pobre de la miseria", dijo el edil capitalino quien es del criterio que la fiesta del 19 de julio debe ser una fiesta de todos los nicaragüenses y no de un partido político.